El Gobierno Nacional defendió su propuesta de reducir del 90 % al 80 % el giro directo de los recursos de salud que hacen las EPS a hospitales, clínicas y proveedores. Dicha propuesta quedó planteada en un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Salud.

La viceministra Marcela Brun explicó que la decisión busca corregir dificultades que, según el Gobierno, se han presentado desde que, poco antes de finalizar la administración anterior, se elevó del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de giro directo.

“Esta decisión fue irresponsable e ilegal”, afirmó Brun al referirse a la modificación adoptada durante el gobierno anterior.

Entre los problemas que identifica el Ministerio está la dificultad para que las EPS paguen directamente a proveedores que no están habilitados para recibir recursos mediante el mecanismo de giro directo. En este grupo mencionó a proveedores de pañales, medicamentos, dispositivos médicos, transporte de pacientes y profesionales de salud independientes.

Brun también señaló dificultades para cumplir con el pago de las glosas a los prestadores dentro de los cinco días hábiles establecidos por la ley, así como limitaciones para responder a tutelas de usuarios que requieren anticipos y para cumplir las obligaciones tributarias de las EPS como agentes retenedores.

Tres prioridades del proyecto

Priorizar los pagos relacionados con la atención de mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, así como los servicios de salud para los recién nacidos. El Ministerio sostiene que esta medida contribuiría a enfrentar las dificultades de atención y el cierre de camas en diferentes regiones del país.

Modificar los incentivos de contratación entre las EPS y los prestadores de servicios de salud. Según las cifras expuestas por la viceministra, el 70 % de los contratos corresponde actualmente a la modalidad de pago por evento, que considera la más costosa e ineficiente.

Prioridad al pago de las deudas laborales con médicos, enfermeros y demás trabajadores que diariamente prestan sus servicios en el sistema.

Exministro Jaramillo cuestiona la medida

La propuesta también ha generado cuestionamientos desde sectores que advierten sobre los efectos que podría tener devolverles a las EPS una mayor proporción de los recursos para su administración directa.

El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó la iniciativa y advirtió que la reducción del giro directo podría duplicar el margen de recursos que manejarían las aseguradoras, incluso aquellas que se encuentran intervenidas o incumplen los indicadores de patrimonio adecuado.

“El Gobierno pretende reducir el giro directo del 90 % al 80 %, duplicando el margen de recursos que podrían administrar directamente las EPS, ¡incluso aquellas que están intervenidas o incumplen los indicadores de patrimonio adecuado! Mientras los hospitales reclaman el pago de sus deudas y los pacientes esperan medicamentos y atención, el Gobierno propone devolverles mayor control de los recursos a los intermediarios”, manifestó Jaramillo en su cuenta de X.

El exministro también cuestionó la legalidad de los cambios planteados en el proyecto y señaló que el Gobierno podría estar excediendo sus facultades reglamentarias al establecer nuevas prioridades para los pagos, en particular al modificar el orden de las modalidades de contratación.