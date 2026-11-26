La Universidad del Norte y Promigas inauguraron la Granja Solar Uninorte, considerada la más grande de su tipo en Colombia. El proyecto cuenta con una inversión de $11.570 millones y busca fortalecer la generación de energía limpia en Barranquilla.

La infraestructura tiene una potencia instalada de 3,12 megavatios pico y está conformada por 5.427 módulos solares bifaciales, distribuidos en un área de 28.500 metros cuadrados.

Aporte a la transición energética

De acuerdo con las proyecciones, la granja generará cerca de 4.493 megavatios hora de energía durante su primer año de operación y evitará la emisión de aproximadamente 988 toneladas de CO₂ equivalente anualmente. Actualmente, durante su etapa de pruebas, aporta alrededor del 27 % de la energía que consume la universidad.

Sobre este proyecto, Diego Pérez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas, destacó:

“Esta granja demuestra cómo la transición energética se hace realidad cuando unimos conocimiento, innovación y soluciones concretas. Hoy entregamos a Uninorte energía limpia, confiable y eficiente, pero también una herramienta que permitirá a estudiantes e investigadores comprender, con datos reales, el enorme potencial de la energía solar en el Caribe”.

Un laboratorio para la investigación

Por su parte, el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, resaltó la importancia de esta infraestructura para el compromiso ambiental y académico de la institución.

“La Granja Solar representa un avance muy importante en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Nos llena de orgullo contar con la granja solar universitaria más grande del país, una evidencia de cómo el conocimiento, el trabajo conjunto con la empresa y la visión de futuro se traducen en beneficios concretos para la comunidad”.

Además de contribuir a la generación de energía, el proyecto funcionará como una plataforma de investigación para estudiantes, docentes e investigadores, mediante sistemas de monitoreo solar y medición de variables meteorológicas.