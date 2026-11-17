Cruz Roja en Antioquia, en alerta por desabastecimiento en su banco de sangre del departamento

Hay preocupación en Antioquia debido a que la Cruz Roja alertó que habría desabastecimiento en su banco de sangre en el departamento, más aún cuando se entra en la época de final de año con las festividades decembrinas.

“Cuando ocurrió el sismo vimos lo mejor de nuestra gente y de nuestras empresas. Tuvimos una donación masiva viendo a unos ciudadanos solidarios y listos para donar. Esa respuesta nos demostró que, definitivamente, tenemos una sociedad profundamente generosa”, advirtió previamente la directora.

Sin embargo, Alvarado subrayó que “esa experiencia también dejó una lección importante y es que las emergencias nos unen en un momento, pero los pacientes siguen necesitando sangre todos los días del año, incluso cuando no hay una noticia de última hora”.

Las reservas de sangre bajan

La directora, así mismo, dijo que hacía “un énfasis especial en este momento, pues hay una necesidad importante. Nuestras reservas bajan”.

“Desafortunadamente, e históricamente, los datos en estas fechas de diciembre y vacaciones nos hacen aún más prever que la donación cae entre un 30% y 40% por los viajes, las celebraciones, etcétera. Pero, mientras tanto, la demanda hospitalaria se mantiene e, incluso, sube, con cirugías de alta complejidad. Siguen esperándonos mujeres con partos complicados, pacientes oncológicos e emergencias, entonces hoy quiero hacer un llamado importante a nuestros ciudadanos porque nuestras reservas están bajas”, alertó.

Y es que aseguró que “las donaciones que recibimos unas semanas atrás no están en este momento disponibles porque la sangre tiene un periodo de vencimiento, la sangre solo dura unos días y en este momento, cuando muchas personas están pensando en salir a descansar o viajar, pues las clínicas y los hospitales en la región, y de todo Colombia, no cierran, así que ahí siguen esperando los pacientes con cáncer, madres con partos complicados, niños en cuidados intensivos, etc, por eso en este momento el mejor regalo definitivamente antes de iniciar las fiestas es regalarnos unos minutos para donar sangre”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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