Alcalde de Pereira reclama al Gobierno respuestas sobre las ayudas para los damnificados

Pereira

A tres meses del terremoto que afectó a Pereira, el alcalde Mauricio Salazar hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional, especialmente al presidente de la República, para que defina el monto de las ayudas económicas destinadas a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños en ellas, así como a los comerciantes cuyos negocios resultaron afectados.

El mandatario señaló que, aunque existe el anuncio de que recibirán apoyo, todavía no tienen claridad sobre cuánto dinero les entregarán ni cuándo se realizarán los pagos.

Salazar indicó que la falta de información mantiene en incertidumbre a las personas que esperan respuestas para comenzar a recuperar sus viviendas y actividades económicas. Según el balance entregado por el alcalde, el terremoto dejó alrededor de 103.000 personas afectadas y 45.000 familias damnificadas, una emergencia que, en sus palabras, supera la capacidad de respuesta que puede tener la Administración Municipal por sí sola.

“Es fundamental decirles cuánto se les va a dar y cuándo se les va a pagar. Desde la Administración hemos dado lo mejor, nuestro mayor esfuerzo lo hemos puesto. A la fecha llevamos 430 mil toneladas de escombros movilizadas y seguimos avanzando con demoliciones, con recursos propios”, agregó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

El mandatario insistió en que, aunque se mantiene la interlocución con el Gobierno Nacional para coordinar la atención de la emergencia, Pereira necesita que ese acompañamiento se traduzca en recursos concretos para avanzar con las demoliciones, atender a los damnificados, reconstruir la infraestructura afectada y reactivar la economía.

Salazar reconoció que la Administración Municipal ha priorizado la atención de las necesidades más urgentes con un presupuesto limitado, pero advirtió que su capacidad financiera resulta insuficiente frente a la magnitud de los daños y las necesidades de las familias afectadas.