Espectáculo

Cada año Papa Noel se convierte en uno de los personajes protagonistas de la navidad. Inspirado en San Nicolas, obispo católico a quien reconocían por ser generoso con los niños que se portaban bien durante el año.

Para esta navidad bogotana en el teatro Colsubsidio la URosario y Misi Producciones traen “Temporada de navidad” un espectáculo que comienza cuando Papá Noel, interpretado por Juan Mondragón, y Mamá Noel, encarnada por Ana Beatriz Carrillo, descubren que la Navidad enfrenta una amenaza inesperada. Valerio Byte, presidente de NeuroPlay, interpretado por Juan Camilo Castillo, llega con NeuroGlow, un revolucionario juguete impulsado por Inteligencia Artificial que promete transformar la manera de jugar y conquistar la atención de niños y adultos.

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“Temporada de navidad” estará en cartelera del Teatro Colsubsidio, a partir del 21 de noviembre. Las funciones se realizarán los jueves y viernes a las 7:30 p. m.; los sábados a las 3:00 p. m. y 7:30 p. m.; y los domingos y festivos a las 4:00 pm

La ambición del vendedor de juguetes de alta tecnología es eclipsar las tradiciones del Polo Norte y demostrar que sus productos pueden ofrecer una felicidad más atractiva que la magia de siempre. Pero ¿qué ocurre cuando la innovación amenaza con desplazar la imaginación, los afectos, la generosidad y la capacidad de asombro?

Con una historia que combina humor, aventura, fantasía y reflexión, el espectáculo propone una conversación necesaria entre generaciones: en un mundo cada vez más conectado y automatizado.

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Esta producción reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos, acompañados por la majestuosa Orquesta Nueva Filarmonía, en una puesta en escena de gran formato que conjuga música original, coreografías, escenografía, iluminación, vestuario y un despliegue visual concebido para transportar al público al universo del Polo Norte. La música y las letras llevan la firma de María Isabel Murillo, Juan Mondragón y Leonardo Palacios, mientras que el libreto original es de Juan Mondragón, quien también interpreta a Papá Noel y asume la producción general.

El montaje cuenta con la dirección actoral de Christian Ballesteros; la dirección coreográfica de Richard Palomares y Juanita Roldán; la dirección musical de María Adelaida Robledo y la dirección orquestal de Ricardo Jaramillo. La propuesta visual cobra vida a través de la escenografía de Tijana Bjelajac, la iluminación de Humberto Hernández, el diseño de sonido de Alejandra Bernal y el vestuario y maquillaje de La Julieta Producciones. La dirección general de URosario – Misi Producciones está a cargo de Felipe Salazar, quien lidera la continuidad de un proyecto artístico que ha hecho de la Navidad una experiencia cultural emblemática para Bogotá.