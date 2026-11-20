Desde noviembre los hogares colombianos se preparan para las festividades tradicionales de diciembre, estas marcadas por los buñuelos, la natilla, las reuniones familiares y la música tropical que define la temporada.

En la víspera de cumplirse 19 años en el 2026 de la partida de Rodolfo Aicardi, una de las voces más importantes de estas celebraciones, sus hijos integrantes de la agrupación Los Hermanos Aicardi, presentan su nueva canción ‘Fiesta de Navidad’

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El tema es un homenaje a esas fiestas de barrio de la década de los años ochenta y noventa, con el fin de transformar la nostalgia de una fecha en una celebración de vida en honor a la vida y patrimonio musical de su padre.

La construcción sonora

‘Fiesta de Navidad’ fue producida en el estudio Aicardi Records. Así lo dio a conocer en los micrófonos de Lo Más Caracol Gianni Aicardi, integrante de los Hermanos Aicardi quien contó como equilibrar la cumbia y la música tropical fueron elementos importantes para creación del tema.

“Para nosotros la sonoridad es no perder la esencia de la cumbia y la música tropical de Aicardi, pero queremos modernizar y generar una nueva captación para que dicha música no se pierda, pero tampoco se transforme. Entonces, es un balance entre generar sabor tropical de las épocas pasadas, pero al mismo tiempo incorporar arreglos modernos que atraiga nuevas audiencias para escuchar la canción”, aseguró Gianni.

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Inspiración familiar y convocatoria digital

La letra de ‘Fiesta de Navidad’ y su concepto visual, ambientado sobre una fiesta de 1999, nacieron de las vivencias personas de los hermanos durante el 23 de diciembre en casa de una de sus tías. Allí, la familia se reunía alrededor del árbol de navidad y los regalos, con una atmosfera sencilla que busca rescatar esas tradiciones.

La agrupación lanzó una iniciativa por redes sociales invitando al público a compartir las celebraciones de decembrinas utilizando la etiqueta #FiestaDeNavidad desde el primero de diciembre, con el objetivo de recolectar recuerdos y compartirlos en las redes de la agrupación.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.