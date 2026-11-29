Un operativo de control vial permitió la captura en flagrancia de un hombre de 31 años que transportaba más de 10 kilogramos de sustancias estupefacientes en su equipaje, mientras viajaba como pasajero de un busde servicio público.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Meta, en coordinación con el Ejército Nacional, durante un puesto de prevención y seguridad instalado en el peaje La Libertad, sobre la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López.

Durante la inspección del automotor, un canino especializado en la detección de narcóticos alertó sobre el equipaje del pasajero. Al verificar su contenido, las autoridades encontraron marihuana, base de cocaína, tusi, ketamina y pastillas de éxtasis. Según el reporte oficial, el valor comercial de las sustancias superaría los cuatro millones de pesos.

El comandante de la Policía del Meta, coronel Santiago Garavito Aránzazu, destacó que este resultado hace “parte de las acciones del denominado Plan Blindaje, estrategia con la que buscan impedir que las estructuras criminales utilicen las carreteras del departamento para movilizar sustancias ilícitas”.

El hombre capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de turno en Villavicencio, donde deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.