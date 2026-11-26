6AM W conoció videos del momento en que delincuentes parquearon el carrobomba que explotó cerca a la Gobernación del Meta en el centro de Villavicencio, dejando la fachada del edificio y varias viviendas más afectadas.

Vea aquí: ¿Cuánto costará reconstruir y recuperar el centro de Villavicencio tras atentado con carrobomba?

En las imágenes se muestra a una camioneta blanca con platón de carga transitando por el parque Los Libertadores, en el centro de la ciudad.

Estos son los videos exclusivos conocidos por 6AM W:

¿Quién es el responsable del atentado en Villavicencio?

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Villavicencio, donde lideró acciones frente al atentado con carrobomba contra la sede de la Gobernación del Meta en la madrugada de este 24 de noviembre. Desde allí responsabilizó a Antonio Medina, de las disidencias de las Farc, por el ataque que dejó más de 20 heridos.

“El bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable. Vamos a ir tras él y lo haremos pagar con sangre todo el daño y el terror que está sembrando. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando (…). Los vamos a acabar con la ayuda de Dios y el respaldo de la fuerza pública”, indicó.

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