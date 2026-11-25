La ubicación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz volvió a generar un reclamo desde Soledad. La Alcaldía municipal le exigió a la Aeronáutica Civil revisar y corregir los avisos instalados en la terminal aérea que la identifican como parte de Barranquilla, pese a que se encuentra en jurisdicción del municipio soledeño.

A través de su Oficina Asesora Jurídica, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval presentó una solicitud formal ante la Aerocivil para que intervenga la señalización del aeropuerto y garantice que se reconozca oficialmente su ubicación territorial.

La Alcaldía pidió realizar una inspección técnica y administrativa para establecer cuántos avisos hacen referencia a Barranquilla, dónde están instalados y quién autorizó su ubicación. También solicitó retirar o modificar estos elementos para que los pasajeros nacionales e internacionales reciban información precisa sobre el municipio donde se encuentra la terminal.

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En el documento, la administración municipal manifestó que busca garantizar el reconocimiento de Soledad “en uno de los escenarios estratégicos para el desarrollo económico, comercial y logístico del departamento del Atlántico”.

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Pero el reclamo no se queda únicamente en la señalización. La Alcaldía advirtió que presentar el aeropuerto como parte de Barranquilla puede generar confusiones sobre las autoridades que tienen competencia en el territorio y afectar el reconocimiento de las obligaciones tributarias de las empresas que operan dentro de las instalaciones.

“La situación trasciende un asunto de señalización”, sostiene la administración municipal, al advertir sobre las posibles consecuencias institucionales y económicas que tendría desconocer la ubicación real de la terminal aérea.

Soledad advierte posibles consecuencias económicas y territoriales

Por eso, también solicitó a la Aerocivil informar si autorizó la instalación de los avisos y entregar los documentos técnicos, administrativos o contractuales que respaldaron esa decisión. Además, pidió identificar a los funcionarios o dependencias responsables.

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Otro de los puntos planteados es la implementación de controles sobre la señalización institucional y la publicidad exterior visual dentro del aeropuerto, con el fin de garantizar el respeto por los límites territoriales de Soledad y los permisos que deben tramitarse ante las autoridades municipales.

La administración fundamentó su requerimiento en las normas constitucionales y legales que protegen la autonomía territorial y establecen que los límites de los municipios no pueden modificarse mediante convenios operativos o decisiones administrativas.