El aeropuerto Ernesto Cortissoz presenta cierre temporal de operaciones debido a trabajos de mantenimiento en pista, así lo indicó la Aerocivil a través de su cuenta en X.

La Aerocivil pidió a los viajeros mantenerse en contacto con las diferentes aerolíneas para verificar sobre las actualizaciones en sus itinerarios.

La entidad detalló que “por condiciones de humedad relativa cercanas al 95%, el mantenimiento en la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz requirió mayor tiempo de secado, por lo que continúa cerrado”.

El cierre temporal ya generó afectaciones en vuelos que tenían como destino Barranquilla. El vuelo AVA 8524 de Avianca, procedente de Bogotá, fue desviado hacia Cartagena, mientras que el AVA 8546, procedente de Medellín, también fue desviado hacia la capital de Bolívar.