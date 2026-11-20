La Unidad de Valor Tributario (UVT) es uno de los indicadores que utilizan las personas que realizan operaciones económicas o tienen obligaciones fiscales administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta medida se actualiza cada año, luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expida la certificación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ingresos medios.

Pese a que existen especulaciones frente al incremento de 2027, la DIAN no ha entregado una cifra oficial a la fecha de publicación de esta nota.

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¿Qué es la UVT?

La Unidad de Valor Tributario (UVT) es una medida que se usa en Colombia para expresar el cálculo de diferentes obligaciones administradas por la DIAN.

Desde diciembre de 2006, los decretos 868 y 868-1 del Estatuto Tributario reemplazaron los valores fijos, para que este se actualice cada año con el IPC.

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¿Qué sube con el aumento de la UVT?

Con el incremento de la UVT se modifican los valores que se encuentran o mencionan dentro del Estatuto Tributario. Es por esto que varios topes, umbrales y valores tendrán actualizaciones para 2027; entre ellos se encuentran:

Sanción mínima de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

El artículo 639 del Estatuto Tributario establece que el valor mínimo de las sanciones impuestas por la DIAN es de 10 UVT, exceptuando las contempladas en la norma.

Topes para declarar renta:

La UVT también se utiliza para determinan algunas de las condiciones que determinas que personas naturales deben presentar declaración de renta.

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Retención en la fuente:

La UVT sirve para establecer los cobros anticipados de impuestos, que se aplican al momento del pago o abono.

Topes para no ser responsable del IVA:

La UVT también permite establecer los límites de ingresos y consignaciones que deben tener en cuenta las personas naturales para pertenecer al grupo de no responsables del Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre que cumplan los demás requisitos.

Régimen Simple de Tributación (RST):

Las personas naturales y jurídicas que buscan pertenecer o permanecer en el Régimen Simple de Tributación también deben tener en cuenta los límites de ingresos establecidos en la UVT.

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¿Cuál es la fecha límite para que la DIAN defina la UVT 2027?

De acuerdo con el Estatuto Tributario, el director de la DIAN debe establecer el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) mediante una resolución antes del 1 de enero de 2027.

Por lo tanto, la entidad tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para publicar el acto administrativo que oficialice la UVT que regirá durante el próximo año.

Una vez se expida la resolución, los interesados podrán conocer el valor definitivo y calcular los nuevos topes y obligaciones tributarias.

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