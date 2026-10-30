Exdirector de la DIAN analizó ley de ajuste fiscal: IVA, renta y exenciones para personas naturales
Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, calificó la iniciativa como una reforma “de gran envergadura y de carácter estructural” y justificó su necesidad debido al alto déficit que afronta el país.
Exdirector de la DIAN analizó ley de ajuste fiscal: IVA, renta y exenciones para personas naturales
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Lisandro Junco analizó los aspectos tributarios de la Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno De la Espriella ante el Congreso de la República.
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Junco calificó la iniciativa como una reforma “de gran envergadura y de carácter estructural” y justificó su necesidad debido al alto déficit que afronta el país.
Según explicó, la deuda está en sus máximos históricos: “De cada 3 pesos que entran al estado, uno se va para pagar impuestos”.
El exfuncionario señaló que el Gobierno Nacional requiere financiar el presupuesto aprobado por el Congreso para evitar que los ingresos de los coombianos se destinen solo al pago de intereses.
Impuesto de renta para personas naturales
Uno de los puntos más debatidos de la ley de ajuste fiscal es lo relacionado con el impuesto de renta para las personas naturales. Al respecto, Jundo aclaró que se reducirá el umbral para empezar a declarar.
En ese sentido, las personas con ingresos anuales superiores a 37.709.000 pesos (aproximadamente 4.180.000 pesos mensuales) comenzarán a declarar con una tarifa inicial del 9%.
El exdirector desmintió los rumores que aseguran que las personas con salario mínimo pagarán este impuesto: “Eso no es cierto. Son a partir de $4.180.000. Que eso es muy distinto”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...