La UEFA Nations League 2026/27 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final. Este viernes 20 de noviembre se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, donde quedaron establecidos los cuatro enfrentamientos que protagonizarán las ocho selecciones clasificadas a la siguiente ronda del certamen.

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España-Francia, el duelo más atractivo de los cuartos de final

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el que disputarán España y Francia, dos de las principales potencias del fútbol europeo. También sobresale el cruce entre Países Bajos y Portugal, selección que llega como vigente campeona del torneo.

Los otros dos compromisos serán Noruega frente a Inglaterra y Bélgica contra Alemania. De esta manera, las ocho selecciones que superaron la fase de grupos de la Liga A comenzarán en marzo de 2027 su camino hacia el título.

Así quedaron los cuartos de final de la UEFA Nations League:

España vs. Francia .

. Noruega vs. Inglaterra.

Países Bajos vs. Portugal.

Bélgica vs. Alemania.

Las eliminatorias se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados entre el 25 y el 27 de marzo de 2027, mientras que los compromisos de vuelta se jugarán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Las selecciones que aparecen en segundo lugar en cada enfrentamiento tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series en condición de local.

Además, el sorteo dejó definido el camino hacia las semifinales. El ganador de la llave entre Países Bajos y Portugal se enfrentará al vencedor de España y Francia, mientras que el equipo que avance de Bélgica-Alemania se medirá con el ganador de Noruega-Inglaterra.