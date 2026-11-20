El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) organiza ‘Pitbullmania’, un encuentro que reunirá a personas y familias interesadas en adoptar un perro de manejo especial, de tal manera que los nuevos dueños se hagan responsables de estos luego de procesos de recuperación comportamental y emocional que han atravesado los animales, brindándoles así una nueva oportunidad.

Esta jornada se enfocará en tener un acercamiento en el que los asistentes podrán tener contacto con las diferentes razas de perro que dispone la entidad, de forma que se evalúe el temperamento y el nivel de afinidad de los animales con sus potenciales dueños.

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¿Por qué se consideran mascotas de manejo especial?

Este tipo de animales, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, por lo general perros, son catalogados de esta manera por el potencial de poder llegar a agredir personas, causar la muerte a otros tipos de razas de perros o ser entrenados para atacar o defender.

Expertos explican que la razón de este tipo de conductas en los animales está relacionada con diversas causas, tales como experiencias a lo largo del desarrollo, la educación brindada y el entorno al que estuvieron expuestos. La tenencia responsable es vital para la construcción de una convivencia equilibrada entre el dueño, la mascota y la socialización con otras personas o perros.

Razas de perros de cuidado especial

De acuerdo con la Ley 1801 de 2016 y la modificación de la ley Ley 2054 de 2020, se establece el término de perros de manejo especial junto con las siguientes razas (incluyendo sus cruces o híbridos).

American Staffordshire terrier.

Bullmastiff.

Dóberman.

Dogo argentino

Dogo de Burdeos.

Fila brasileña.

Mastín napolitano.

Bull terrier.

Pit bull terrier y American pit bull terrier.

Presa canario.

Rottweiler.

Staffordshire terrier.

Tosa japonés.

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¿Cuándo se realiza Pitbullmania?

La jornada tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá. En horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

“No podemos permitir que los prejuicios les cierren las puertas a perros que tienen tanto amor para dar. Cada uno tiene su propia historia y necesita una familia que lo conozca, lo comprenda y asuma con responsabilidad su cuidado. En Pitbullmanía queremos que las personas se acerquen, los conozcan y descubran que detrás de cada uno hay un compañero cariñoso esperando una oportunidad”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Las personas interesadas en poder ser cuidadoras de alguna de las mascotas presentes en el evento deben tener una serie de requisitos y procesos establecidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para calificar como aptas para hacerse cargo de un canino de cuidado especial.

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Requisitos para poder adoptar a un perro de manejo especial

Tener experiencia previa en el manejo de perros de esta raza.

Contar con la aprobación de todos los integrantes del hogar y asumir la responsabilidad del cuidado del animal.

Disponer del tiempo necesario para realizar la entrevista y el proceso de verificación.

Llevar pechera, traílla y bozal.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público.

Llevar fotografías y videos del espacio donde vivirá la mascota.

Recomendaciones para los dueños de perros de manejo especial

Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se les recuerda a los dueños seguir estas pautas.

Mantener al día el carnet de vacunación.

Implantar el microchip de identificación.

Hacer uso adecuado del bozal en todo momento. Garantizar que estos animales sean manejados por personas adultas responsables.

Fomentar procesos de socialización temprana.

Garantizar el bienestar físico y mental de los caninos mediante rutinas de enriquecimiento ambiental y ejercicio físico.

Promover espacios adecuados para expresar comportamientos naturales.

En situaciones de riesgo se deben optar por las siguientes pautas:

Reconocer las señales de calma o de necesidad de distancia que expresan los perros.

Mantener la tranquilidad.

Evitar movimientos bruscos o correr.

Supervisar permanentemente a menores de edad y población vulnerable durante la interacción con animales.

Acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier mordedura, incluso cuando la lesión parezca pequeña.

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