Entre el 20 y el 22 de noviembre, la capital colombiana se convierte en un escenario para hablar, sentir y ver la moda en una nueva edición del Bogotá Fashion Weekend, una iniciativa de la Cámara de Comercio. La programación reunirá 715 marcas en 150 espacios comerciales, distribuidos en 12 zonas de la ciudad.

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¿Cuándo será el Bogotá Fashion Weekend?

El recorrido weekend 2026 se realizará durante tres días, entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Los horarios dependerán de la jornada, el espacio y el evento que se quiera visitar.

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¿Cuáles son las rutas del Fashion Weekend?

El evento estará distribuido en 12 zonas comerciales de Bogotá, con cuatro rutas circulares y dos rutas especiales que conectan diferentes sectores de la ciudad:

Ruta 1:

Nogal - El Retiro - Atlantis - Quinta Camacho.

Ruta 2:

Usaquén - Parque de la 93.

Ruta 3:

San Felipe - Quinta Camacho.

Ruta 4:

Chapinero - La Candelaria.

Las rutas van a mantener una frecuencia de paso cada 30 minutos y funcionarán en los siguientes horarios:

Viernes 20 de noviembre: de 02:00 P.M. a 08:00 P.M.

de 02:00 P.M. a 08:00 P.M. Sábado 21 de noviembre: de 11:00 A.M. a 08:00 P.M.

de 11:00 A.M. a 08:00 P.M. Domingo 22 de noviembre: de 02:00 P.M. a 06:00 P.M.

Las rutas especiales cuentan con los siguientes espacios y horarios:

Ruta 5:

San Victorino, zona comercial (Carrera 10# 9 - 37), para el viernes funcionará de 02:00 P.M. - 06:00 P.M. y el sábado de 11:00 A.M. - 06:00 P.M.

La Milla Bronx, Distrito Creativo (Calle 10# 14 - 15), para el sábado funcionará de 11:00 A.M. - 06:00 P.M.

Ruta 6:

Tejido Fashion Mart (Transversal 96B #24B - 20), en la sala de convenciones para el viernes funcionará de 01:00 P.M. - Sala de tejido 03:45 P.M., el sábado de 09:30 A.M. y 01:30 P.M. - Sala de tejido 12:00 P.M. y 06:15 P.M.

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¿Qué actividades tendrá el Bogotá Fashion Weekend?

La programación contará con más de 250 actividades en 150 espacios participantes. En los que se podrán encontrar diferentes experiencias:

Conversatorios: encuentros para conocer temas relacionados con el sector de la moda.

encuentros para conocer temas relacionados con el sector de la moda. Diálogos de Industria: conversación y encuentro en donde expertos, diseñadores y aliados analizan los retos y transformaciones del sector de la moda.

conversación y encuentro en donde expertos, diseñadores y aliados analizan los retos y transformaciones del sector de la moda. Mercado de Diseño : espacio comercial y de exhibición impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) donde marcas y diseñadores presentan y venden sus propuestas de moda.

: espacio comercial y de exhibición impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) donde marcas y diseñadores presentan y venden sus propuestas de moda. Experiencias creativas: actividades participativas, sensoriales o interactivas para que los participantes puedan comprender a los diseñadores.

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¿Cuánto cuestan las rutas Weekend 2026?

Esta edición cuenta con un servicio de transporte sin costo para facilitar los desplazamientos entre las zonas comerciales.

Sin embargo, las personas interesadas deben realizar un registro previo para recibir un código QR de acceso, necesario para hacer uso del servicio de transporte sin costo y participar en la programación de WEEKEND 2026.

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