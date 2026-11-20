Luz Verónica Estrada Holguín, originaria del municipio de Caramanta, Antioquia, es representante en la Cámara por la Circunscripción de Antioquia e integrante de la Comisión Segunda para el periodo 2026-2030.

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Tras ganar un espacio en la Asamblea previa de la Colombia Humana, obtuvo más de 7 mil votos en la consulta de octubre, que la ubicaron en el segundo lugar de la lista cerrada del Pacto Histórico. Actualmente, es la congresista más joven, con 27 años.

Según su biografía oficial publicada por el Pacto Histórico, fue víctima de un atentado armado contra su vehículo en la vía entre Urrao y Betulia. En su región, se dio a conocer como campesina y líder social, acompañando procesos de mujeres rurales y jóvenes del campo.

Hoy su nombre es tendencia debido a los cuestionamientos sobre la autenticidad de sus títulos académicos y profesionales.

Las graves inconsistencias académicas

En su biografía oficial, Estrada se presenta como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, la institución negó dicha información.

Una carta fechada el 23 de octubre de 2025, firmada por María Zuly Zuluaga Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, y dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), confirmó que no existe ningún registro físico o digital que acredite a Estrada como egresada de dicho programa.

El documento que la congresista presentó, el cual indicaba que se había graduado el 16 de noviembre de 2021, fue calificado por la institución como no expedido por ellos.

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En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, aseguró que la imagen del supuesto diploma de 2021 es falsa. “Me enteré anoche. Otra colega de la sede Bogotá me envió una copia del diploma y de los certificados de notas de la estudiante. Miro el diploma y digo: “Esa no es mi firma, ese diploma es falso’”, indicó.

Además, Caracol Radio conoció un registro del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), en el que Estrada aparece matriculada en la misma institución educativa durante 2017, pero cursando grado octavo.

El sistema registra su retiro y el traslado a otro establecimiento educativo, lo que abre nuevos interrogantes frente al diploma que posteriormente aparece a su nombre, con fecha de graduación del 25 de noviembre de ese mismo año.

A esto se suma que, a pesar de contar con una tarjeta profesional de ingeniería con la que aparece en fotografías, el sistema del COPNIA no arroja ningún certificado de vigencia ni de antecedentes disciplinarios asociado a su nombre.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que cursan tres indagaciones contra la representante Estrada, una en 2024 y dos en 2026, por el presunto delito de falsedad en documento público.

La representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos radicaron una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Verónica Estrada, para que se investigue si habría presentado un título profesional presuntamente falso con el fin de hacerse pasar por ingeniera y obtener respaldo electoral.

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