El Partido Pacto Histórico le pidió públicamente a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, que renuncie a su curul en el congreso, tras la polémica surgida por presuntamente haber falsificado títulos académicos y documentos profesionales.

En un comunicado la colectividad indico: “Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la cámara de representantes, para que asuma su defensa ante las instalaciones partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”.

La Comisión Nacional de Ética del partido anunció una reunión para el próximo lunes 23 de noviembre, con el fin de asumir el caso de la congresista Luz Verónica Estrada y conocer de primera mano las denuncias de supuesta falsedad en documentos académicos y profesionales.

Por esta situación, varios congresistas pidieron la renuncia de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico.