Petro lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de De la Espriella durante la marcha en Cali
La movilización convocada por el Pacto Histórico transcurrió sin alteraciones de orden público en Cali.
Cali, Valle del Cauca
La jornada comenzó sobre las 9:00 de la mañana en el barrio obrero y terminó en el sector del CAM, con la participación de comunidades indígenas que llegaron desde el norte del Cauca y la presencia del expresidente Gustavo Petro, quien intervino ante los manifestantes y cuestionó varias decisiones del Gobierno nacional.
Durante su discurso, Petro criticó las políticas económicas, de seguridad y los recortes al gasto público. Cuestionó el aumento de impuestos a los alimentos, los señalamientos contra la protección de tierras fértiles y las medidas que, según afirmó, afectan el acceso a la educación y la salud pública.
También lanzó fuertes calificativos contra el ministro de Agricultura y el presidente Abelardo, a quien cuestionó por su estrategia de seguridad y por, según dijo, perseguir a delincuentes de barrios populares mientras se mantienen presuntos vínculos con alias Barbie, a quien mencionó como supuesto copropietario de una de sus haciendas.