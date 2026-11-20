Cali, Valle del Cauca

La jornada comenzó sobre las 9:00 de la mañana en el barrio obrero y terminó en el sector del CAM, con la participación de comunidades indígenas que llegaron desde el norte del Cauca y la presencia del expresidente Gustavo Petro, quien intervino ante los manifestantes y cuestionó varias decisiones del Gobierno nacional.

Durante su discurso, Petro criticó las políticas económicas, de seguridad y los recortes al gasto público. Cuestionó el aumento de impuestos a los alimentos, los señalamientos contra la protección de tierras fértiles y las medidas que, según afirmó, afectan el acceso a la educación y la salud pública.

También lanzó fuertes calificativos contra el ministro de Agricultura y el presidente Abelardo, a quien cuestionó por su estrategia de seguridad y por, según dijo, perseguir a delincuentes de barrios populares mientras se mantienen presuntos vínculos con alias Barbie, a quien mencionó como supuesto copropietario de una de sus haciendas.