El periodista tiene derecho a cuestionar al Gobierno: De La Espriella sobre libertad de prensa

El presidente Abelardo De La Espriella participó en el lanzamiento de la nueva sede del periódico El Tiempo.

Su intervención en el evento estuvo centrada en la libertad de prensa y en la labor de los medios de comunicación para la situación política del país.

El mandatario aseguró que su administración será “garante de la libertad de prensa”, porque tiene claro que “el periodista tiene derecho a cuestionar al Gobierno”.

“Convivir en libertad significa aceptar que otras personas piensen distinto, contradigan nuestras convicciones y algunas veces digan cosas que preferimos no escuchar, ver u oír. Ese es uno de los precios de la libertad y es infinitamente menor al de una sociedad en donde alguien tenga el poder de decidir que puede decirse y que debe permanecer en silencio”, dijo el mandatario.

Cuestionó las entrevistas a guerrilleros

Durante su intervención, el mandatario echó una sátira contra los medios que abren sus micrófonos para entrevistar a líderes de organizaciones terroristas y de grupos criminales.

“El terrorismo no es una opinión política, ni una expresión áspera del debate democrático, es la utilización deliberada de la violencia y el miedo para someter a una sociedad, quebrar el orden e imponer por la fuerza la voluntad de quienes actúan al margen de la ley. Por eso el terrorismo es enemigo de toda la patria y frente a ese fenómeno se plantea para la prensa una cuestión. Donde termina el legítimo deber de informar sobre un terrorista y donde comienza el riesgo de servir involuntariamente a su estrategia de propaganda, es una discusión que Colombia debe dar”, puntualizó el alto mandatario.