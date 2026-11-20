Vuelve la polémica sobre las corridas de toros en el país, pues el Gobierno Nacional tendría un borrador de decreto que buscaría modificar algunas de las normas en estos eventos previo a que sean prohibidos tras la aprobación de la Ley 2385 de 2024 conocida como “Ley No más Olé”.

Según el documento conocido por Caracol Radio, este permitiría que las entidades territoriales emitan la autorización frente a la realización del evento taurino bajo el concepto de “tradición regular, periódica e ininterrumpida”.

Además, también dispone que menores de edad puedan asistir a este tipo de eventos bajo el argumento de “que la tauromaquia es una actividad de alto riesgo asociada la tradición cultural taurina”.

Por lo que permitiría que los menores participen de dicha tradición e inclusive ser parte de una cuadrilla siempre y cuando hayan cumplido los catorce años.

Por último, también añade que los menores de diez años podrán ingresar en compañía de un adulto a eventos taurinos, incluyendo corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.

Estas normas habían sido establecidas por el entonces gobierno del expresidente Gustavo Petro en medio del proceso de transición a la prohibición que sería efectuada el 22 de julio del 2027.

Lo que dice el Congreso

Ya se conocen reacciones por parte de parlamentarios que han rechazado este borrador, entre ellos la senadora animalista Esmeralda Hernández.

“Están corriendo con este decreto porque quieren sacarlo para revivir las corridas de Cali, de Manizales y de todos los municipios en diciembre y en enero en la temporada taurina“, dijo la congresista de la oposición.

Además, la senadora del Pacto Histórico añadió que frente a las autorizaciones relacionadas a los menores de edad: “les habilitan ver esta tortura, esta masacre en esos espectáculos públicos”.