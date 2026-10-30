Organizaciones de derechos humanos cuestionan la llegada de tropas de EEUU a Colombia

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), junto con otras 12 organizaciones sociales y de derechos humanos, cuestionó la llegada de más de 300 militares de Estados Unidos a Colombia y pidió al Gobierno nacional explicar las condiciones jurídicas y políticas que permiten su participación en el ejercicio militar Vanguardia del Sur 2026.

El pronunciamiento se conoció el 28 de octubre, un día después del inicio de la llegada del personal estadounidense al Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca. Según el Ministerio de Defensa, el entrenamiento se extenderá hasta el 11 de noviembre y busca mejorar la capacidad de los ejércitos de ambos países para trabajar de manera coordinada.

¿Qué exigen las organizaciones al Gobierno?

Además de cuestionar la presencia militar estadounidense, las organizaciones firmantes pidieron que la cooperación internacional esté sometida al escrutinio público y al control democrático.

Entre sus principales exigencias están entregar información completa sobre el entrenamiento, garantizar que el Congreso y la ciudadanía conozcan las decisiones que comprometen la seguridad nacional y evitar nuevos acuerdos militares sin suficiente deliberación pública y evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos.

También plantearon que la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal no dependa exclusivamente de operaciones militares, sino que incluya medidas de prevención de la violencia, fortalecimiento de las instituciones civiles y atención a las necesidades de las comunidades.

El pronunciamiento fue suscrito, entre otras organizaciones, por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Asociación Minga y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Lea también: EEUU desplegó en Tolemaida dos helicópteros Black Hawk y un avión C- 17: estas son las capacidades

Las organizaciones hicieron un llamado al Congreso, a los sectores académicos y a los organismos de control para que examinen las condiciones y los alcances de la cooperación militar con Estados Unidos.

Mientras el Ministerio de Defensa presenta Vanguardia del Sur como un ejercicio de entrenamiento para fortalecer las capacidades de ambos ejércitos, las organizaciones insisten en que la cooperación debe estar acompañada de garantías jurídicas, rendición de cuentas y respeto por la autonomía nacional. El debate se centra, así, en cómo desarrollar esa colaboración sin dejar de lado el control democrático sobre las decisiones de seguridad de Colombia.

¿Qué harán los militares estadounidenses en Colombia?

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Defensa, el ejercicio contempla actividades conjuntas entre el Ejército Nacional y las fuerzas estadounidenses para enfrentar diferentes amenazas de seguridad.

Entre los temas previstos están la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la respuesta ante amenazas relacionadas con drones y las evacuaciones médicas por vía aérea. En estas prácticas, los militares intercambiarán conocimientos y procedimientos para mejorar su coordinación operativa. La FM +1

El Gobierno presenta estas actividades como parte de la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, las organizaciones firmantes consideran que también es necesario discutir sus implicaciones para la autonomía del país y la manera en que se definen las políticas de seguridad.

Según el pronunciamiento, el entrenamiento con fuerzas extranjeras puede influir en las estrategias, los procedimientos y las prioridades de las Fuerzas Militares colombianas. Por eso, las organizaciones advierten sobre el riesgo de generar dependencias que condicionen las decisiones nacionales a intereses de otros gobiernos.

¿Qué dice la Constitución sobre la llegada de tropas extranjeras?

Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones está relacionado con el procedimiento legal para permitir la presencia de militares extranjeros en el territorio colombiano.

El artículo 173, numeral 4, de la Constitución Política establece que una de las atribuciones del Senado es permitir el tránsito de tropas extranjeras por el país. Este punto es central en el debate porque las organizaciones piden aclarar cuál es el fundamento jurídico que respalda el ejercicio militar y qué mecanismos de control se aplican.

No obstante, la sola llegada de militares extranjeros para un entrenamiento no permite concluir, por sí misma, que se haya cometido una irregularidad constitucional. Para determinarlo es necesario conocer las condiciones específicas de la actividad, su alcance y el procedimiento mediante el cual fue autorizada.

Por eso, las organizaciones solicitan al Gobierno y al Ministerio de Defensa que hagan públicos los acuerdos, protocolos, compromisos y mecanismos de supervisión relacionados con Vanguardia del Sur 2026.