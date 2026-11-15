Nueva composición en la mesa de concertación: así se jugará el pulso por el salario mínimo de 2027

Todo está listo para que este próximo miércoles 18 de noviembre comience formalmente la discusión destinada a concertar el aumento del salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Sin embargo, más allá de las cifras y las expectativas económicas, el debate de este año estará marcado por una profunda renovación de los voceros que se sentarán a negociar en representación del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

Por parte del Gobierno Nacional, el pulso será liderado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, marcando el estreno de esta administración en la compleja tarea de conciliar las posturas sobre el poder adquisitivo y la inflación.

Será la primera prueba de fuego de la administración de Abelardo de la Espriella en la búsqueda de un consenso salarial en medio de un escenario fiscal exigente y de las expectativas económicas del Estado y las centrales obreras.

Nuevas fichas en el sector productivo y sindical

El tablero de discusión no solo cambió en el Gobierno, sino también en los sectores productivos y de los trabajadores, que llegan a la mesa con nuevos liderazgos. Experimentando relevos generacionales y estructurales en las organizaciones que defienden los intereses de la producción y el empleo.

En representación del gremio empresarial, la mesa contará con la participación de nuevos líderes institucionales, destacándose la llegada de voces directivas como la de Luz Stella Murgas al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quienes asumirán la defensa de la competitividad y la sostenibilidad empresarial frente al incremento.

Por el lado de los trabajadores, las centrales sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT) incorporan nuevos negociadores, entre ellos Nelson Alarcón por la CUT y Jorge Iván Díez por la CGT, con la directriz de exigir un ajuste salarial que proteja los bolsillos de los hogares colombianos ante el costo de vida.

Con el reloj en contra, empleadores, sindicatos y Gobierno tendrán plazo hasta la medianoche del próximo 15 de diciembre para lograr un punto de encuentro que evite que la decisión final quede en manos de un decreto gubernamental, en un escenario donde las posturas iniciales anticipan un debate riguroso y técnico.