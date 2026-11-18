La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia condenó los mensajes intimidantes y los ataques personales que ha recibido la periodista Ana Cristina Restrepo a través de redes sociales, en medio de una controversia relacionada con sus posiciones sobre el Acuerdo de Paz y los antiguos integrantes de las Farc.

Según el organismo internacional, la comunicadora ha sido objeto de estigmatización mediante publicaciones que la vinculan con la antigua guerrilla y la señalan de favorecer causas subversivas. La ONU calificó estos señalamientos como afirmaciones sin sustento y advirtió sobre los riesgos que representan para el ejercicio del periodismo.

“Ninguna periodista debería ver amenazada su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, manifestó la entidad.

Asimismo, recordó que la libertad de expresión protege el debate público y la crítica, pero no ampara las amenazas, la incitación a la violencia, la estigmatización ni la desinformación que puedan poner en riesgo la vida y la dignidad de los periodistas.

Ante esta situación, la Oficina de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades competentes para que evalúen de manera urgente los riesgos que enfrenta Restrepo y adopten las medidas necesarias para proteger su vida e integridad, además de que garantice que pueda desarrollar su labor periodística de manera segura.

¿Por qué comenzaron los ataques contra Ana Cristina Restrepo?

Los señalamientos contra la periodista surgieron en medio de una discusión en redes sociales con Jerome Sanabria, creadora de contenido, sobre el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y la manera de referirse a los antiguos integrantes de esa guerrilla.

La controversia comenzó después de una intervención de Sanabria en un panel periodístico, en el que cuestionó el proceso de paz y aseguró que las Farc no se habían desmovilizado y que continuaban delinquiendo. También afirmó que las disidencias tienen presencia en el 36 % del territorio colombiano.

Frente a estas declaraciones, Restrepo cuestionó la falta de sustento y verificación de algunos de los argumentos expuestos por la influencer. A través de sus redes sociales, señaló que ese tipo de afirmaciones afectan al periodismo, la democracia y el proceso de paz, así como a los firmantes que han cumplido sus compromisos.

Sanabria respondió responsabilizando a sectores que respaldaron el Acuerdo de Paz y sostuvo que, diez años después de su firma, los antiguos integrantes de las Farc no han cumplido plenamente sus compromisos relacionados con la reparación a las víctimas, la entrega de bienes y la revelación de rutas del narcotráfico.

Por su parte, Restrepo rechazó que sus posiciones representen una defensa o idealización de la antigua guerrilla. La periodista insistió en la importancia del diálogo como mecanismo para resolver los conflictos y defendió el debate político por vías distintas a la violencia.

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