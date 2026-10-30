Si el salario mínimo sube a $2 millones en 2027, ¿en cuánto quedaría el auxilio de transporte?

En medio de las negociaciones para definir el salario mínimo de 2027, también se establecerá el valor del auxilio de transporte para el próximo año. Ante la posibilidad de que el salario básico llegue a los $2 millones, surge la expectativa sobre cuánto podría aumentar este subsidio de transporte para los trabajadores.

Para 2026, el Gobierno Nacional fijó el auxilio de transporte en $249.095 mensuales, de acuerdo con el Decreto 1470 de 2025. Este subsidio, es una prestación legal que busca ayudar a los empleados con los gastos de desplazamiento entre sus viviendas y el sitio de trabajo.

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¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte?

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, el auxilio está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, no cuenten con servicio de transporte suministrado por el empleador y tengan la necesidad de utilizar servicio público de transporte para llegar a su lugar de trabajo.

¿Qué factores influyen en el aumento del auxilio de transporte?

El auxilio de transporte no cuenta con una fórmula de incremento establecida por ley, el Gobierno Nacional tiene en cuenta factores económicos y sociales al momento de definir su valor para cada año. Entre ellos se encuentran:

El incremento del salario mínimo: aunque el auxilio no necesariamente sube en el mismo porcentaje, su ajuste se define en el mismo periodo de concertación salarial y tiene en cuenta las condiciones económicas del país.

aunque el auxilio no necesariamente sube en el mismo porcentaje, su ajuste se define en el mismo periodo de concertación salarial y tiene en cuenta las condiciones económicas del país. El costo del transporte público: variaciones en tarifas del SITP, TransMilenio y otros medios de desplazamiento diario.

variaciones en tarifas del SITP, TransMilenio y otros medios de desplazamiento diario. La inflación: el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, que afecta el costo de vida de los trabajadores.

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Proyección del auxilio de transporte para el 2027

Si el salario mínimo para 2027 llega a los $2.000.000 (lo que implicaría un incremento del 14,23 % frente al año anterior), surge la pregunta de qué pasará con el auxilio de transporte. Tomando como base el valor de 2026, que se fijó en $249.095, se pueden proyectar tres posibles escenarios para el nuevo año:

• Escenario moderado (14,23 %): Si el Gobierno decidiera aplicar exactamente el mismo porcentaje de aumento del salario mínimo, el auxilio de transporte subiría $35.446, ubicándose en $284.541.

• Escenario alto (30 %): Si se mantiene la tendencia de los últimos años, donde este beneficio suele actualizarse con un porcentaje mayor al del salario para compensar los costos de movilidad, el auxilio ascendería a $323.823.

• Escenario muy alto (45 %): En un contexto de alta presión por las tarifas del transporte público masivo, un incremento significativo del 45 % elevaría el monto a $361.188.

Es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden a proyecciones a partir de la tendencia en los últimos años y no a valores oficiales. El Gobierno nacional deberá establecer el monto definitivo para 2027 este 30 de diciembre del 2026, mediante un decreto oficial independiente.

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