Reforma tributaria parece enemiga de los animales: Esmeralda Hernández por IVA a comida de mascotas
La congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández advirtió que aumentar el IVA del 5 % al 19 % a los alimentos de los animales incentivará el abandono de los mismos y golpeará los hogares más vulnerables.
Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W de Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández habló sobre los alcances y el impacto social de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.
La congresista analizó las modificaciones planteadas al Estatuto Tributario en relación a las tarifas diferenciales, detallando las consecuencias económicas que estos cambios tendrían sobre el costo de vida de los hogares más vulnerables y la sostenibilidad de las organizaciones de protección animal.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio