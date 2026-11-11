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11 nov 2026 Actualizado 13:53

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Reforma tributaria parece enemiga de los animales: Esmeralda Hernández por IVA a comida de mascotas

La congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández advirtió que aumentar el IVA del 5 % al 19 % a los alimentos de los animales incentivará el abandono de los mismos y golpeará los hogares más vulnerables.

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Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W de Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández habló sobre los alcances y el impacto social de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

La congresista analizó las modificaciones planteadas al Estatuto Tributario en relación a las tarifas diferenciales, detallando las consecuencias económicas que estos cambios tendrían sobre el costo de vida de los hogares más vulnerables y la sostenibilidad de las organizaciones de protección animal.

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