Reforma tributaria parece enemiga de los animales: Esmeralda Hernández por IVA a comida de mascotas

Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W de Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández habló sobre los alcances y el impacto social de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

La congresista analizó las modificaciones planteadas al Estatuto Tributario en relación a las tarifas diferenciales, detallando las consecuencias económicas que estos cambios tendrían sobre el costo de vida de los hogares más vulnerables y la sostenibilidad de las organizaciones de protección animal.

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