La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por más de $37.500 millones en la Secretaría de Ambiente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por irregularidades detectadas en la construcción y adecuación de la Casa Ecológica de los Animales, destinada a prestar servicios de bienestar animal y cuya infraestructura permanece inconclusa.

La decisión se fundamenta en irregularidades identificadas en la ejecución del contrato de obra, los intentos fallidos para finalizar la infraestructura mediante un contrato interadministrativo suscrito entre varias entidades del Distrito.

Adicionalmente, y a pesar de no contar con una sede física funcional, fueron adquiridos equipos veterinarios de manera prematura, lo que ocasionó una depreciación y expiración de los dispositivos, además de generar costos adicionales en su bodegaje.

Además, la Contraloría reconoció, en el marco del mismo proceso, el reintegro de $6.525 millones por concepto del detrimento fiscal establecido durante la actuación.

“Las demoras en la construcción y entrega de este proyecto no solo afectan el buen uso de los recursos públicos de los bogotanos, también, generan un impacto negativo en la atención oportuna de la población animal de la ciudad”, dijo Andrés Alarcón, gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

¿Qué es La Casa Ecológica de los Animales?

Este espacio, ubicado en los límites entre Bogotá y el municipio de Funza, busca la atención integral a más de 1.200 perros y gatos de la capital. Sin embargo, y a pesar de recibir prórrogas y adiciones presupuestales, la obra sigue sin ser una realidad.

El Órgano de Control ha desarrollado una vigilancia constante a la Casa Ecológica de los Animales a través de visitas, ejercicios auditores y mesas de trabajo, además de incluirlo en el programa ‘Vamos a la Obra’, que hace seguimiento a proyectos estratégicos del Distrito con dificultades en su ejecución.