Profesores y expertos cuestionan posible recorte presupuestal para la educación
Profesores y expertos cuestionan posible recorte presupuestal para la educación
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6AM W de Caracol Radio conversó con maestros y expertos sobre la posibilidad de un recorte presupuestal del Gobierno Nacional para la educación en 2027.
Escuche las entrevistas completas aquí:
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Escucha el audio
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...