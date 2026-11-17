Hasta el año 2025, el Congreso de la República, mediante la Ley 797 de 2003, exigía a hombres y mujeres exactamente el mismo número de semanas cotizadas, 1.300 en el Régimen de Prima Media, para alcanzar la pensión de vejez.

Sin embargo, la Corte Constitucional reconoció que esta igualdad ignoraba las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, tales como la informalidad, las diferencias salariales y las interrupciones en sus carreras debido a las labores del cuidado no remunerado y la maternidad.

Mediante la Sentencia C-197 de 2023 de Función Pública y la Sentencia C-054 de 2024 de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional eliminó el requisito que exigía las 1.300 semanas de cotización a las mujeres en el fondo público y 1.150 semanas para la pensión mínima en los fondos privados, ordenando una reducción gradual en ambos regímenes.

Este cronograma comenzó oficialmente el 1 de enero de 2026 con un primer descuento de 50 semanas en Colpensiones y de 15 semanas en los fondos privados.

¿Cuántas semanas necesita una mujer en 2027 para pensionarse?

A partir del 1 de enero de 2027, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo el requisito volverá a disminuir, exigiendo 1.225 semanas en el régimen público y 1.120 semanas en los fondos privados.

Continuará aplicándose cada año hasta llegar al tope mínimo de 1.000 semanas. Para la vigencia de 2027, las condiciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Régimen de Prima Media (Colpensiones): Se descontarán 25 semanas adicionales frente a las 1.250 exigidas en 2026, fijando el requisito en 1.225 semanas. Este descuento de 25 semanas anuales seguirá de forma ininterrumpida hasta alcanzar las 1.000 semanas en el año 2036.

Se descontarán 25 semanas adicionales frente a las 1.250 exigidas en 2026, fijando el requisito en 1.225 semanas. Este descuento de 25 semanas anuales seguirá de forma ininterrumpida hasta alcanzar las 1.000 semanas en el año 2036. Régimen de Ahorro Individual (Fondos Privados): Para las afiliadas que no alcancen el capital suficiente para financiar su pensión y opten por la Garantía de Pensión Mínima, la reducción será de 15 semanas por año. Tras pasar de 1.150 a 1.135 semanas en 2026, en 2027 necesitarán 1.120 semanas, llegando a 1.000 semanas en 2035.

¿Qué pasa con la edad y la Reforma Pensional?

El Ministerio del Trabajo reitera que la edad mínima de jubilación para las mujeres no tiene modificaciones y se mantiene en 57 años, hasta el momento de esta publicación.

Adicionalmente, esta reducción por orden judicial aplica de manera independiente a la entrada en vigencia de la Reforma Pensional Ley 2381 de 2024, fijada por la Corte Constitucional para el 1 de abril de 2027.

Para las mujeres que no quedan amparadas por el régimen de transición, quienes tengan menos de 750 semanas cotizadas, la reforma también incluye un descuento adicional de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres hijos (150 semanas).

Aunque la Cámara de Representantes ya cumplió con el trámite de subsanación de este artículo en octubre de 2026, su aplicación definitiva está a la espera de la revisión final del tribunal, por lo cual aún no rige esta condición.