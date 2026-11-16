Carlos Alcaraz debutó con autoridad en las ATP Finals: venció a Frances Tiafoe en dos sets

Carlos Alcaraz tuvo un estreno contundente en las ATP Finals 2026. El tenista español derrotó al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2 en el Inalpi Arena de Turín, en un partido en el que mostró un alto nivel desde el comienzo y resolvió en una hora y nueve minutos.

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Alcaraz no tuvo piedad

El murciano tomó rápidamente el control del encuentro. Con agresividad desde el fondo de la cancha, precisión en sus golpes y solidez al servicio, consiguió dos quiebres en los primeros juegos para ponerse 4-0 arriba. Tiafoe, que disputaba por primera vez este torneo, no encontró respuestas ante el ritmo impuesto por su rival y terminó cediendo el primer parcial por 6-2.

En el segundo set, el estadounidense intentó encontrar alternativas para equilibrar el partido y tuvo tres oportunidades de quiebre cuando el marcador estaba 3-2. Sin embargo, Alcaraz respondió, defendiendo su servicio y volvió a imponer condiciones. Posteriormente, consiguió otro quiebre y cerró el encuentro con un nuevo 6-2.

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La victoria también le permitió al español extender a diez partidos su racha de triunfos consecutivos, luego de conquistar los títulos de Viena y el Masters 1000 de París durante las últimas semanas. Además, continúa recuperando su mejor versión después de la lesión de muñeca que lo mantuvo alejado de la competición durante varios meses.

Alcaraz busca conquistar por primera vez las ATP Finals, uno de los títulos más importantes que todavía le faltan en su carrera. Esta es su cuarta participación en el certamen y llega después de haber alcanzado la final en la edición anterior, cuando cayó frente al italiano Jannik Sinner.