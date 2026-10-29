Alexander Zverev será el nuevo número uno del mundo desde el próximo lunes

Alexander Zverev alcanzó uno de los mayores logros de su carrera. El tenista alemán aseguró que será el número uno del mundo a partir del próximo lunes 2 de noviembre, luego de clasificarse a los cuartos de final del ATP 500 de Viena tras derrotar al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-5 en una hora y 35 minutos.

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El tenista de 29 años necesitaba alcanzar esta instancia para superar al italiano Jannik Sinner, quien se encuentra ausente del circuito. De esta manera, Zverev se convertirá en el trigésimo tenista en ocupar el primer puesto del ranking ATP y en el segundo alemán en conseguirlo, después de Boris Becker.

Aunque ya tenía asegurado terminar la temporada 2026 como líder de la clasificación, el alemán todavía esperaba conocer la fecha en la que asumiría oficialmente esa posición. Su victoria en Viena confirmó el momento en el que se producirá el cambio en la cima del tenis masculino.

“Es muy especial. La sensación de estar en lo más alto del mundo es increíble. Es diferente a ganar un torneo, a conquistar un título, pero es una sensación muy especial saber que el número uno aparecerá junto a tu nombre cuando se publique la nueva clasificación. Estoy muy feliz y emocionado”, expresó Zverev tras el partido.

El alemán también reconoció la importancia de este logro en su trayectoria: “No tengo palabras para describir este año. Una vez más, solo puedo estar agradecido”.

Ahora, Zverev continuará su participación en el torneo de Viena, donde se enfrentará al británico Arthur Fery en los cuartos de final.