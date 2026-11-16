Chile vs. Colombia cambia de estadio: el segundo amistoso se jugará en nuevo escenario

El segundo partido amistoso entre las selecciones de Chile y Colombia tendrá un cambio de sede. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para disputarse en el Estadio Nacional Julio Martínez de Santiago, se jugará finalmente en el Estadio Monumental, casa de Colo Colo.

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La modificación fue anunciada por la selección chilena a través de sus redes sociales y responde al mal estado del terreno de juego del Estadio Nacional, que no presenta las condiciones adecuadas para recibir el compromiso internacional.

El partido se disputará este martes 17 de noviembre y será el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados durante la fecha FIFA. En el primer duelo, jugado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia se impuso por 1-0 gracias a un autogol de Guillermo Maripán.

De esta manera, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo visitará ahora el estadio de Colo Colo para cerrar la doble jornada de amistosos frente a la Roja. El compromiso está programado para las 8:00 PM de Chile.

La selección chilena de fútbol acumula exactamente tres años sin disputar un encuentro en el Estadio Monumental, siendo su última presentación el empate sin goles frente a Paraguay ocurrido el 16 de noviembre de 2023 en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fecha, hora y sede del partido Chile Vs Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 6:00 PM Hora local

Lugar: Estadio Monumental David Arellano, Santiago de Chile