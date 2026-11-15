Seis funcionarios que salieron del Gobierno de Abelardo De la Espriella en menos de 100 días

En los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella, seis de los funcionarios más relevantes salieron de sus cargos por diferentes motivos.

Estas decisiones se han ejecutado en medio de la postura que ha mantenido el mandatario frente a su equipo de trabajo, al reiterar que tiene cero tolerancia frente a errores, incumplimientos o actos de corrupción dentro de su administración.

En varias ocasiones, el presidente ha insistido en que “aquí nadie tiene patente de corso, ni cargos asegurados” y que corregirá cualquier irregularidad “sin titubeos ni contemplaciones”.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los primeros en salir del gobierno fue Rodrigo Lara, exministro del Interior y primer ministro designado por De La Espriella tras su llegada a la Presidencia. Su permanencia en el cargo fue de apenas 76 días. Inicialmente, se especuló que el detonante de su salida habría sido el hundimiento del Presupuesto General de la Nación. En su reemplazo llegó Alejandro Ordóñez.

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Otro de los funcionarios que dejó su cargo fue Ricardo Valencia, quien estuvo apenas tres semanas al frente de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), antes de ser declarado insubsistente.

Según explicó el Ejecutivo, la decisión se tomó porque el funcionario habría hecho caso omiso a la Directiva Presidencial 001 y desconocido las instrucciones impartidas por el presidente.

A la lista se suma Carlos Montoya, quien tuvo una de las permanencias más cortas dentro del Gobierno. Estuvo apenas tres días en la presidencia de Colpensiones. Su salida se produjo después de que el mandatario le solicitara la renuncia, tras su fallida intervención ante la Comisión Séptima del Senado de la República.

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En el Ministerio de Educación también se registró un cambio. Vivian Morales permaneció apenas un mes en el cargo y presentó su renuncia al argumentar una situación familiar inesperada. Sin embargo, días después volvió a ser designada dentro del Gobierno como alta comisionada para la Paz.

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Además, está el caso de Carlos Sepúlveda, quien ni siquiera alcanzó a asumir oficialmente la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Aunque su nombre ya había sido anunciado para ocupar el cargo, el presidente Abelardo De La Espriella informó desde Pereira; durante la atención de la emergencia por el terremoto, que la dirección de la entidad quedaría finalmente en manos de Julián Buitrago.

Para completar la lista, la salida más reciente fue la de Jaime Uribe, gerente del ‘Fondo Milagro’, quien dejó su cargo en medio de la polémica por la revelación de un documento con información sobre los millonarios contratos de sus funcionarios. La decisión se produjo luego de que el presidente Abelardo De La Espriella se lo ordenara, tras el reintegro de los recursos correspondientes a los sueldos de la nómina mensual.

La renuncia fue confirmada por el mismo presidente De La Espriella, quien dijo que “cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”.

Así, durante los primeros 100 días de Gobierno, estos seis nombres han detallado los cambios en el equipo de Abelardo De La Espriella, con salidas que se produjeron en diferentes momentos y bajo distintas circunstancias.