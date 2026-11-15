100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y cinco polémicas

En sus primeros 100 días, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha protagonizado varias controversias que lo han puesto en el centro del debate público. Incluso, desde su ceremonia de posesión llegó con mensajes disruptivos, elogiados por unos y rechazados por otros.

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Entre las polémicas, las decisiones sobre el funcionamiento de la Presidencia, los duros enfrentamientos con mandatarios regionales, la estrategia de comunicación de sus operativos de seguridad y su agenda religiosa.

Estas son cinco de las polémicas que han rodeado el comienzo de su administración:

1. La posesión presidencial que rompió con la tradición

El día de su posesión, viernes 7 de agosto, la ceremonia realizada en la Arena de la Universidad Santiago de Cali desató críticas por su organización, el simbolismo y la participación de un rabino, un sacerdote y un pastor cristiano.

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Además, De la Espriella rompió con la tradición de pronunciar su primer discurso ante el Congreso de la República y lo hizo desde el Batallón Pichincha, frente a integrantes de las Fuerzas Militares.

La polémica por la posesión incluso llegó a los estrados judiciales, con tutelas que cuestionaron la ceremonia y llevaron al mandatario a rectificarse. Días después, en una alocución presidencial, aunque ofreció disculpas, volvió a generar controversia al cerrar con la expresión: “¡Viva Cristo Rey!“.

2. La sede alterna de Barranquilla

Otra controversia fue a instalación de la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, específicamente en el Batallón Paraíso. La adecuación ha generado cuestionamientos por los costos, el origen de los recursos y otros.

Y aunque inicialmente anunció que no gobernaría desde la Casa de Nariño, sino desde el Palacio de San Carlos, e incluso planteó convertir la sede presidencial en un museo. Sin embargo, luego se conoció que finalmente también despacharía desde la Casa de Nariño.

3. Los enfrentamientos con gobernadores y alcaldes

Uno de los primeros choques fue con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a quien advirtió durante la Cumbre de Gobernadores que no le permitiría supuestas negociaciones con grupos armados: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño: está advertido”.

También protagonizó un enfrentamiento con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, a quien cuestionó: “Todo Sucre sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano (...) ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?“.

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Finalmente, en San Andrés, cuando confrontó públicamente a la gobernadora Girley Ordóñez y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, en medio de la intervención del Hospital Departamental: “Estoy enterado de los negocios de su marido”, dijo a Jay-Pang.

Todas las autoridades locales rechazaron en su momento los señalamientos del presidente.

4. Un presidente armado y entre cadáveres

Ha generado mucha polémica la forma en la que comunica su política de seguridad: De la Espriella caminando entre los cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados, recorridos nocturnos por las calles, indumentaria militar, pistola al cinto y un walkie-talkie, que se convirtieron en su imagen personal.

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5. La batalla cultural

Desde el uso de la expresión “¡Viva Cristo Rey!" en una alocución presidencial, hasta las decisiones sobre el retiro de obras de la biblioteca de la Cancillería y del Museo Nacional, De la Espriella ha impulsado una agenda religiosa y con posiciones ideológicas muy marcadas.

A esto se sumó su postura frente a la “ideología de género” y la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos.

Lo más reciente tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En sus bases incluyó referencias religiosas, menciones a Dios y citas bíblicas, entre ellas al libro de Deuteronomio y de Isaías.