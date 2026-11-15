Entre acuerdos y tensiones: el balance de Abelardo en el Congreso tras 100 días de Gobierno

Así va la relación del presidente Abelardo de la Espriella con el Congreso. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

En el papel, el presidente Abelardo de la Espriella tiene una aplanadora legislativa. Cerca de una docena de los partidos con curules en el Congreso se declararon parte del Gobierno y, hasta el momento, han votado positivo la mayoría de sus proyectos. Sin embargo, los pormenores de los debates y lo que se comenta detrás de cámaras, han dejado en evidencia que la coalición tiene fracturas y que en algunos temas los votos están ajustados.

La relación entre Ejecutivo y Legislativo arrancó con varios reveses para el presidente. Primero, cuando le dio el guiño a Alfredo Deluque (Partido de la U) para ser presidente del Senado, desató la molestia del Centro Democrático, que reclamó ese puesto y al final, incluso con votos del Pacto Histórico, ganó el pulso y ubicó en ese cargo a Honorio Henríquez.

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Luego las tensiones con el uribismo, su aliado principal, crecieron. Los dardos de Enrique Gómez al partido complicaron el ambiente. El jefe político de Salvación Nacional llegó a señalar al expresidente Álvaro Uribe como “socialdemócrata”, a lo que se sumaron los ataques en redes sociales de influenciadores del “abelardismo”.

La pelea llegó a poner en duda el respaldo del Centro Democrático a los proyectos de De la Espriella, pero Uribe les dijo a sus congresistas que debían diferenciar entre el Gobierno y Salvación Nacional. Sin embargo, quedó claro que esas dos fuerzas políticas no piensan en alianzas electorales y que en las elecciones regionales de 2027 se disputarán los votos de derecha.

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Problemas para manejar el quórum

El caso de la ley de sometimiento dejó en evidencia que el Ejecutivo tiene problemas para manejar el quórum. El proyecto fue aprobado en comisiones sin votación nominal e incluso con fuertes reparos de cercanos a la coalición, como el senador Rafael Nieto, quien, de hecho, se ha ido en contra del Gobierno en otros temas.

A todo esto se sumó que, en medio de las dificultades para organizar los votos, los asesores del Ministerio de Hacienda se descuidaron y dejaron aprobar textos distintos en Senado y Cámara, los cuales no fueron conciliados, razón por la cual el último texto aprobado se hundió. La administración tuvo que decretar lo aprobado por las comisiones económicas.

Salón Elíptico del Congreso. / Cristian Bayona Ampliar Salón Elíptico del Congreso. / Cristian Bayona Cerrar

El caso derivó en un jalón de orejas a varios funcionarios y también coincidió con la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior. Sin embargo, Lara ya venía teniendo roces con la cúpula del Gobierno, donde están figuras como el estratega Carlos Suárez.

Más allá de esto, el cambio también demostró que el Gobierno no tenía orden en su relación con el poder legislativo.

Al cargo llegó Alejandro Ordóñez, quien debe tender puentes con el Congreso. Será él quien enfrente la prueba de fuego con una reforma tributaria que recorta el gasto del Estado, pero también impone más impuestos, tema que rechazan la mayoría de bancadas. Incluso, el Centro Democrático ya propuso prácticamente un texto alternativo.

Por ahora, varios congresistas denuncian que el Gobierno ha dado varios pasos en falso en la relación, como por ejemplo al tratar de dejar por fuera de las ponencias de la tributaria a la mayoría de partidos.

En el camino, tras estos primeros 100 días, el gobierno de Abelardo de la Espriella también deberá tramitar el estatuto antiterrorista, una adición presupuestal, la ley de competitividad, el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas. Además, deberá decidir si apoya o no iniciativas externas, como la contrarreforma pensional del Centro Democrático.