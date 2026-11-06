“El Acuerdo de Paz del 2016 con las Farc fue y es un éxito”: Miroslav Jenča

Bogotá

Días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara por unanimidad la continuidad de su misión en Colombia, y le diera dos tareas focalizadas en el Acuerdo de Paz del año 2016: Reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las Farc y garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación, comunidades y organizaciones en el territorio, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en nuestro país, Miroslav Jenča, se refirió a lo dicho por el embajador, Mauricio Gaona, de que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo y fue claro en señalar que respetaba su opinión, pero tiene otra visión.

“El retiro de los miembros de las Farc desde los territorios bajo su control, se realizó prácticamente en un año, esto si fue y es un éxito, pero hablamos sobre las Farc. El hecho que en el proceso de paz continúe más del 85% de los firmantes, es un éxito y nosotros queremos ver la continuidad de este éxito. Reconocemos la complejidad de la situación de seguridad”.

Miroslav Jenča aseguró que el Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene la disposición de implementar el Acuerdo de Paz del año 2016 y por eso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó a favor de la continuidad de la misión.

“Aquí la reincorporación y el futuro claro que depende del Gobierno porque tiene la responsabilidad de dirigir el país. Nosotros aquí respetamos la posición del Gobierno y nosotros en estos espacios que nos dio el Consejo de Seguridad queremos trabajar en las prioridades como son seguridad, desarrollo territorio, presencia integral de la institucionalidad, todo esto con el respeto a los Derechos Humanos”.

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, dijo que han trabajado en los últimos 10 años con diferentes gobiernos y opiniones sobre el proceso de paz con las Farc y que pese a la polarización profunda que vive el país su foco será cumplir con su mandato que fue renovado por un año más hasta el 31 de octubre de 2027 y que esto le permitirá permanecer en los territorios a través de sus 29 oficinas en 10 departamentos de Colombia y 12 equipos móviles.