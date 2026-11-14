“Esta es la verdadera encuesta: el cariño de la gente”: Abelardo de la Espriella en Montería

Montería

En medio de la inauguración del Coliseo de Halterofilia de Montería, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la reciente encuesta de Cifras y Conceptos que le habría arrojado una popularidad por debajo del 50%. El mandatario aseguró que la “la verdadera encuesta es el cariño de la gente”.

“Esta es la verdadera encuesta: el cariño de los niños y la gente. A mí que no me vengan a echar cuentos. Los mismos que decían en campaña que esto no iba para ningún lado y que era una payasada, que yo no tenía ninguna opción y que cualquiera me derrotaría en segunda vuelta, son los mismos que dicen que no estamos haciendo nada”, sostuvo.

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“Si esos odiadores de siempre dicen que lo estamos haciendo mal, es porque lo estamos haciendo muy bien. Hoy, más que nunca, estoy firme por el deporte, firme por Montería, firme por Córdoba y firme por la patria. ¡Que viva Cristo Rey! Dios los bendiga”, agregó el jefe de Estado.

El mandatario cumplió una agitada agenda durante este 13 de noviembre en Córdoba. La primera visita la realizó en Chinú y concluyó en Montería.