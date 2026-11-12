Seguridad y reformas: esto dicen las cifras sobre los 100 días de De la Espriella en nueva encuesta

Cifras y Conceptos publicó el primer informe de opinión de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella: popularidad, seguridad y más puntos.

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El estudio, realizado a través de 2.628 encuestas en 52 municipios entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026, muestra que la favorabilidad del mandatario se sitúa en menos de la mitad.

Según la encuesta, su imagen favorable supera la que obtuve Iván Duque en sus 100 primeros días de gestión, pero se posiciona por debajo de los registros alcanzados por Juan Manuel Santos en su primer mandato y por Gustavo Petro.

Jóvenes y universitarios, los más críticos del Gobierno De la Espriella

De la Espriella encuentra su apoyo más fuerte entre las mujeres, las personas de tendencia política de derecha, ciudadanos mayores de 55 años y aquellos con un nivel educativo medio. Por el contrario, la medición refleja que le va muy mal entre los jóvenes, las personas de educación superior y los sectores de izquierda.

En las regiones, el presidente cuenta con una imagen favorable en Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que su desempeño es inferior en ciudades como Ibagué, Cali, Pereira y Bogotá.

Evaluación de su gestión: críticas al IVA, la reforma tributaria

En ninguna de las 16 gestiones evaluadas supera el 50 % de la calificación positiva. En materia de seguridad frente a bandas criminales, narcotráfico y delincuencia común, De la Espriella obtuvo la mejor calificación.

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Sus peores calificaciones se las llevan las relaciones internacionales, la justicia y la lucha contra la corrupción. Se reconoció su carácter, la seguridad y la captura de criminales.

Otros aspectos negativos son las críticas al IVA, la reforma tributaria radicada en el Congreso de la República, así como su “estilo” autoritario y radical.

En materia de política pública, la seguridad y la aspersión de áreas de cultivos ilícitos fueron bien acogidas. En contraste, otros proyectos como la batalla cultural, el ajuste fiscal y la reactivación del fracking tienen un rechazo mayoritario.

También se evidenció un fuerte rechazo a los videos con personas muertas, el manejo del Museo Nacional y el uso de expresiones como “Viva Cristo Rey”.

Sobre la gestión tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, el Gobierno obtuvo una calificación favorable en la fase inicial, pero esta percepción cayó durante la reconstrucción, principalmente en Pereira y Cali.