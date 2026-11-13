JEP emitió su tercera sentencia restaurativa contra 5 exintegrantes de la fuerza pública
La sentencia es por 18 hechos que dejaron 35 víctimas de falsos positivos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño.
La Jurisdicción Especial para la Paz emitió su tercera sentencia restaurativa contra 5 exintegrantes de la Fuerza Pública por 18 hechos que dejaron 35 víctimas de falsos positivos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño.
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Cristina Navarro
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