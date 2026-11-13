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13 nov 2026 Actualizado 14:18

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JEP emitió su tercera sentencia restaurativa contra 5 exintegrantes de la fuerza pública

La sentencia es por 18 hechos que dejaron 35 víctimas de falsos positivos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño.

JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images.

JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

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La Jurisdicción Especial para la Paz emitió su tercera sentencia restaurativa contra 5 exintegrantes de la Fuerza Pública por 18 hechos que dejaron 35 víctimas de falsos positivos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño.

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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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