“El ladrón juzga por su condición”: Ordóñez a Cepeda por cuestionamientos a nómina del Fondo Milagro

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le salió al frente a los cuestionamientos que el senador Iván Cepeda hizo sobre la nómina mensual del Fondo Milagro, que suma $765 millones.

Y es que el senador Cepeda y también líder de la oposición en el Congreso de la República, llamó “hipócrita y desvergonzado” al presidente Abelardo De La Espriella, por haberse mostrado sorprendido e indignado con la nominación mensual del Fondo Milagro.

¿Qué le respondió Ordóñez?

Aseguró que “el ladrón juzga por su condición”, porque durante años “se hicieron los de la vista gorda” frente a los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos, lo que el ministro denominada “como la compra de conciencias en el Congreso con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

“Como decía mi abuela con toda la sabiduría del mundo: ‘el ladrón juzga por su condición’. Es muy fácil salir hoy a rasgarse las vestiduras y a lanzar insultos contra el ‘Fondo Milagro’”, señaló el jefe de la cartera política“.

Agregó también que ahora son los colombianos los que juzguen sobre: “ ¿quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?”.