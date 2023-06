Ante las victimas, ocho oficiales reconocieron 49 falsos positivos en Dabeiba, Antioquia

Dabeiba, Antioquia

Ocho oficiales en retiro del Ejército Nacional reconocieron en una audiencia pública su responsabilidad ante la justicia y las víctimas por los falsos positivos ocurridos en el occidente de Antioquia, cuyos restos fueron hallados en el Cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba.

La Audiencia responde 49 asesinatos y desapariciones forzadas identificado como ‘falsos positivos’, en los municipios de Dabeiba e Ituango.

Los oficial convocados son:

Coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’.

Sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’. • Sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, ex integrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Por su parte, los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez no aceptaron su responsabilidad y siguen sus procesos Tribunal para la Paz de la JEP.

Los comparecientes deberán realizar públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a la justicia, la sociedad y los familiares de las víctimas, quienes además participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional, nacional e internacional.

Se trata de la primera audiencia conjunta entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se realiza con el fin de avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los comparecientes sometidos a la JEP; entre ellos 14 ex miembros de la fuerza pública que no serán objeto de indulto, pero que tampoco serán incluidos en la imposición de las sanciones propias porque la magistratura determinó que no son máximos responsables.

Estos últimos comparecientes podrán ser objeto del beneficio de la renuncia condicionada a la persecución penal, siempre y cuando aporten verdad de los hechos de los que tengan conocimiento, reconozcan responsabilidad y participen de los procesos restaurativos ordenados por la magistratura para reparar a las víctimas y la sociedad por los daños causados.

En el caso 03 en Dabeiba la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones criminales: homicidio de campesinos de la región al ser señalados como guerrilleros; el homicidio de personas ajenas al territorio, trasladadas bajo engaño desde Turbo y Medellín para obtener y mostrar resultados operacionales y la Desaparición forzada a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de los cementerios municipales: Cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, y Cementerio de Ituango.