Este es el top 5 de los mejores lugares para visitar en 2027, según NatGeo: ¿Está Colombia?

Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. Foto: Getty Images. / Paul Biris

El pasado martes, 20 de octubre, la reconocida revista National Geographic publicó su ‘Best of the World 2027′, un ranking de los mejores destinos y, por ende, más recomendados, para visitar el próximo año.

Cabe recordar que este top no se hace de una manera netamente subjetiva, pues es elaborado la comunidad global de escritores, fotógrafos y exploradores de la revista que han analizado los diferentes destinos.

Sin embargo, aparece una duda, y es si Colombia se encuentra dentro del top. En Caracol Radio le contamos

Conozca el top 5 de los mejores lugares para visitar en 2027

Vestland, Noruega

En el top 1 aparece un país nórdico. La revista resalta la capacidad de este lugar para hacer “viajes centrados en el bienestar”.

Ubicado en el suroeste de Noruega, Vestland cuenta con paisajes “impresionantes” como “acantilados imponentes, aguas turquesas y cascadas que parecen sacadas de la mitología nórdica”.

Así mismo, resaltan apartados de su gastronomía y el turismo 360 que lo hace el destino más atractivo para el 2027.

Penang, Malasia

Para el top 2 el ranking se va a Asia. La revista destacó a esta región por ser un territorio “tropical que combina senderos de selva tropical y un patrimonio vivo que se extiende profundamente”.

Resaltaron que se pueden disfrutar desde apartados rurales e isleños, hasta sectores urbanos. “Partiendo de la isla de Penang, los viajeros pueden recorrer desde las calles de George Town, ciudad protegida por la UNESCO, hasta playas bordeadas de selva tropical”.

Luxor, Egipto

Este es un destino que, propiamente, no necesita de presentación debido a su rica cultura arqueológica por los destinos turísticos en donde se le permite al viajero interactuar con la civilización que alzó el antiguo Egipto.

La revista lo pone en el top 3, ya que, se encuentra allí el museo al aire libre más grande del mundo. “Las riquezas arqueológicas de la ciudad se aprecian mejor desde el río y el cielo”.

Uno de los lugares más visitados en Luxor es el famoso Valle de los Reyes.

Madison, Wisconsin, Estados Unidos

Se posiciona en el top 4 debido a que “combina la vitalidad de una ciudad universitaria con una gran cantidad de senderos y espacios verdes”.

“Más de 320 kilómetros de senderos para caminatas y ciclovías conectan barrios arbolados, playas y unos 300 parques, una de las mayores extensiones per cápita de cualquier ciudad estadounidense”, agregó la revista.

Finalmente, para cerrar el top 5, se debe decir que Colombia no se encuentra en el ranking a pesar de su rico bagaje cultural, gastronómico y social.

El top 5 lo cierra, aunque no Colombia, sí un país latino.

Puerto Rico

Según NatGeo, este país se queda con el top 5 por el variado bagaje medioambiental que tiene. “Desde sus playas de arena hasta las cumbres de la Cordillera Central, Puerto Rico alberga una gran cantidad de maravillas naturales”.

¿Y el resto del ranking?

Estos son los restantes 10 destinos del top.

Dumfries y Galloway, Escocia

Niigata, Japón

Chengdu, China

Carretera de la costa del Pacífico, California

Jaipur, India

Granada

Salvador, Brasil

Cabo Froward, Chile

Santander, España

Normandía, Francia

Ozarks del Sur, Misuri y Arkansas

Halifax, Nueva Escocia

El sendero transcaucásico, Armenia

Melbourne, Australia

Leipzig, Alemania

Baltimore, Maryland

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