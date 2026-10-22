Crucero de lujo llegó a La Guajira con 200 viajeros de 11 países

La Guajira recibió al crucero de expedición Scenic Eclipse, de la compañía Scenic Cruises, con cerca de 200 viajeros que conocieron los paisajes y las tradiciones de las comunidades indígenas wayúu en el Cabo de la Vela, municipio de Uribia.

La jornada, realizada el 21 de octubre, contó con el acompañamiento de la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección de Turismo Departamental, como parte de las acciones para fortalecer el posicionamiento internacional del departamento como destino turístico.

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La operación fue liderada por Colombia57, comercializadora internacional, en alianza con Macuira Tours, operador local especializado en turismo indígena wayúu. El recorrido incluyó visitas a las rancherías Ipotshiru y Juya, instituciones educativas y sitios emblemáticos como el Pilón de Azúcar y Punta Arcoíris.

Durante la experiencia, los visitantes estuvieron acompañados por guías, traductores y personal logístico, en una actividad que tuvo como protagonistas a las comunidades anfitrionas y su patrimonio cultural.

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Los viajeros procedían de Armenia, Australia, Canadá, Croacia, Alemania, Países Bajos, Ghana, Nueva Zelanda, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, lo que permitió proyectar internacionalmente la riqueza cultural y natural de La Guajira ante visitantes de diferentes regiones del mundo.

El director de Turismo Departamental, Luis Alberto Díaz, destacó la importancia de estas visitas para generar oportunidades económicas en el territorio, especialmente para los guías turísticos, artesanos y comunidades que participan en la prestación de servicios a los visitantes.

Según el funcionario, la administración departamental, liderada por el gobernador Jairo Aguilar, busca acompañar al sector turístico para que la llegada de viajeros internacionales contribuya al desarrollo de las comunidades y a la promoción de la identidad cultural del departamento.

La visita del Scenic Eclipse se suma a la estrategia de promoción turística Descubre La Guajira, con la que la Gobernación busca ampliar el reconocimiento del territorio en los mercados nacionales e internacionales, mediante una oferta que integra sus paisajes, experiencias culturales y el conocimiento de las comunidades indígenas.