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Ya sabemos quién es el señor Omar Bula: congresista demócrata por disculpas del canciller colombiano

Analilia Mejía, colombo-dominicana y congresista demócrata por el Distrito 11 de Nueva Jersey, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la carta del canciller colombiano, Omar Bula, en la que se ofreció disculpas a los líderes demócratas de Estados Unidos por sus antiguas publicaciones en redes sociales.

“Él dijo lo que de verdad pensaba y cuando pensaba que no había consecuencias. Mi abuela siempre me decía que le prestara atención no solo a lo que la gente dice, sino lo que hace. Ya sabemos quién es el señor Bula”, afirmó.

Aseguró que tiene la oportunidad de ver cómo se manejan (Partido Demócrata) como una minoría, pero desde ya piensan cómo mejorarán el Congreso de EE.UU. cuando sean mayoría.

“Tenemos planes sobre cómo hacer la calidad de vida más accesible, las viviendas, el cuidado médico y parar la corrupción”, dijo.

Finalmente, le envió un mensaje a los estadounidenses y las personas en todo el mundo para que se unan y demanden a sus líderes que “se enfoquen en la humanidad, en el medioambiente”.

Escuche la entrevista completa aquí: