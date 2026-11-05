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05 nov 2026 Actualizado 12:59

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“Bula no es buen mensajero en el contexto actual de Washington”: Luis Gilberto Murillo, excanciller

El excanciller, Luis Gilberto Murillo habló en 6AM W sobre cómo recibe el país el triunfo demócrata de Estados Unidos y eso esto deja contra las cuerdas al canciller, Omar Bula.

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El Periódico El País publicó un artículo que tituló: “El triunfo demócrata en las ‘midterms’ deja contra las cuerdas al canciller de Colombia”, frente a las declaraciones que hay en este texto en 6AM W habló el excanciller y exembajador, Luis Gilberto Murillo, quien indicó que Colombia tendrá que revisar quiénes serán los emisarios del país con Estados Unidos.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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