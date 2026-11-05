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“Bula no es buen mensajero en el contexto actual de Washington”: Luis Gilberto Murillo, excanciller

El Periódico El País publicó un artículo que tituló: “El triunfo demócrata en las ‘midterms’ deja contra las cuerdas al canciller de Colombia”, frente a las declaraciones que hay en este texto en 6AM W habló el excanciller y exembajador, Luis Gilberto Murillo, quien indicó que Colombia tendrá que revisar quiénes serán los emisarios del país con Estados Unidos.

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