“Bula no es buen mensajero en el contexto actual de Washington”: Luis Gilberto Murillo, excanciller
El excanciller, Luis Gilberto Murillo habló en 6AM W sobre cómo recibe el país el triunfo demócrata de Estados Unidos y eso esto deja contra las cuerdas al canciller, Omar Bula.
“Bula no es buen mensajero en el contexto actual de Washington”: Luis Gilberto Murillo, excanciller
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El Periódico El País publicó un artículo que tituló: “El triunfo demócrata en las ‘midterms’ deja contra las cuerdas al canciller de Colombia”, frente a las declaraciones que hay en este texto en 6AM W habló el excanciller y exembajador, Luis Gilberto Murillo, quien indicó que Colombia tendrá que revisar quiénes serán los emisarios del país con Estados Unidos.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...