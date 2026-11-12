Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 15:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Al menos ocho muertos por colapso de edificio en Nueva York

El derrumbe de un edificio residencial junto a una excavación en Brooklyn, Nueva York, dejó al menos ocho muertos y 19 heridos, mientras unos 250 rescatistas continúan la búsqueda.

NEW YORK, UNITED STATES - NOVEMBER 11: First responders search through rubble and debris at the scene of a building collapse, as the interiors of apartments in an adjacent damaged building remain exposed in the Flatbush neighborhood of Brooklyn. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)

NEW YORK, UNITED STATES - NOVEMBER 11: First responders search through rubble and debris at the scene of a building collapse, as the interiors of apartments in an adjacent damaged building remain exposed in the Flatbush neighborhood of Brooklyn. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

NEW YORK, UNITED STATES - NOVEMBER 11: First responders search through rubble and debris at the scene of a building collapse, as the interiors of apartments in an adjacent damaged building remain exposed in the Flatbush neighborhood of Brooklyn. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)
Añadir Caracol Radio en Google

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas en el derrumbe de un edificio en Nueva York, informaron este jueves los bomberos de la ciudad, que proseguían las tareas de búsqueda un día después del colapso.

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde el miércoles colapsó un edificio residencial de tres pisos, al lado de una obra en construcción.

Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, según los bomberos. El balance previo era de seis fallecidos.

Lea más: Colombia pide apoyo a EEUU para encontrar a la subteniente María Pantoja, secuestrada por el ELN

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de “bomba” en el momento del derrumbe.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times que “todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”.

Más información: Canciller Omar Bula ofreció disculpas a líderes demócratas de EEUU por antiguas publicaciones en X

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió el miércoles la labor de los servicios de emergencia en medio de los “escombros (...) que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie”.

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado