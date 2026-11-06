Ranking de “expertos en geopolítica” que ostenta el canciller Bula no es reconocido por la academia

El perfil oficial del canciller Omar Bula Escobar, publicado por la Cancillería y replicado por embajadas y consulados, afirma: “En 2018 fue incluido por la firma británica Richtopia entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo”. Caracol Radio verificó ese listado en sus versiones archivadas.

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Richtopia es un portal digital fundado en Londres por Derin Cag. Según el registro mercantil británico (Companies House), su sociedad, RICHTOPIA LTD (número 09659691), se constituyó el 26 de junio de 2015 y se disolvió el 7 de diciembre de 2021. El portal presentaba sus rankings como listas basadas en la influencia digital. En sus términos de uso, Richtopia Ltd declaraba que no asumía responsabilidad por la exactitud de la información que publicaba.

Bula Escobar aparece en el listado en septiembre de 2017, no en 2018. En el boletín publicado el 13 de septiembre de 2017 ocupaba el puesto 33, y la semana anterior el 31. En el boletín de abril de 2018, el único de ese año que pudo revisarse, su nombre no figura.

La página del listado describe su método de varias formas que no coinciden entre sí: un “algoritmo automático” basado en influencia en redes sociales, puntuaciones de Klout (un servicio que cerró en mayo de 2018), una “receta secreta” y la cobertura en medios. En las fichas individuales, el cálculo figuraba como “Hidden Metrics” (métricas ocultas). La puntuación publicada junto a cada nombre equivalía a 101 menos el puesto, de modo que no reflejaba ninguna medición independiente. El primer puesto en abril de 2018 era la cuenta oficial de Donald Tusk, entonces presidente del Consejo Europeo, gestionada por su equipo de medios.

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Cualquier persona podía postularse. La página invitaba a añadirse o añadir a otros con un botón “join” y precisaba que la inclusión quedaba a criterio de sus administradores, que se reservaban el derecho de aceptar o vetar a quien consideraran.

Al pie del listado, Richtopia ofrecía los servicios de su “empresa hermana”, Marketing Runners, a quien quisiera “mayor exposición”. Según el texto del propio listado, la exposición en redes y en medios era uno de los principales factores del puesto. Derin Cag fue director de MARKETING RUNNERS LTD (número 09909454) entre diciembre de 2015 y enero de 2020. Caracol Radio no encontró pruebas de que Bula Escobar u otra persona del listado hubiera pagado por aparecer o por mejorar su posición.

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En repositorios académicos, Caracol Radio no encontró estudios que validen el listado o lo utilicen como referencia para medir la influencia o la trayectoria de expertos en geopolítica. Las menciones halladas a Richtopia en documentos académicos se limitan a citar artículos del portal o datos de otros rankings suyos.

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