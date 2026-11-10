MinComercio felicitó a Luz Stella Murgas por su llegada a Andi: dispuesto a trabajar articuladamente

Bogotá. Noviembre 29 de 2023. Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural presentó el informe de gas natural en el país. (Colprensa - Lina Gasca) / Lina Gasca

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, celebró la designación de Luz Stella Murgas como presidente de la Andi, en reemplazo de Bruce Mac Master, quien estuvo 13 años al frente del gremio.

“¡Felicitaciones a @luzstellamurgas por su designación como nueva presidenta de la @ANDI_Colombia! Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial”, afirmó.

Asimismo, señaló que desde su cartera están en “disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”.

Hay que recordar que Bruce Mac Master, quien estuvo 13 años liderando este gremio, salió por tensiones del Gobierno, quien no le dio su respaldo.

(En contexto: Bruce Mac Master presentó su renuncia a la Presidencia de la ANDI: esta es la carta)

Entre tanto, Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, afirmó que ella tiene una nueva visión de la relación gremio-gobierno.

“Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno.La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano.Felicitaciones Luz Estella”, escribió en sus redes sociales.