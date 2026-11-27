El futuro de la infraestructura en Colombia, los grandes proyectos que necesita el país, las necesidades en puertos y aeropuertos, las apuestas en conectividad vial y los retos fiscales, contractuales y medioambientales del sector fueron analizados por los panelistas de Hora 20.

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Lo que dijeron los panelistas

Tatyana Orozco, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió que “las concesiones 4G tienen más de 30 proyectos y un avance del 93 %. Demostraron que Colombia puede desarrollar infraestructura con capital privado. Sin embargo, las experiencias de las 4G y las 5G también nos enseñan que no se pueden adjudicar proyectos sin estudios maduros, financiación identificada y disponibilidad de predios, porque eso termina retrasando las obras”.

Adicionalmente, señaló que el país requiere de un sistema aeropuertuario que esté al servicio de los ciudadanos. “Recibimos con entusiasmo la inversión de más de 1.500 millones de dólares que se distribuirán en los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal. Mientras Rionegro busca resolver sus limitaciones de capacidad, los aeropuertos regionales conectan territorios aislados y mejoran el acceso a salud, comercio y turismo. Cada uno cumple una función distinta y todos son importantes para la conectividad del país”, concluyó.

Silvia Caro, magíster en ingeniería civil y vicerrectora académica de la Universidad de Los Andes, sostuvo que “el modelo de asociaciones público-privadas ha demostrado ser efectivo en Colombia, especialmente en los proyectos viales. Sin embargo, el país debe prepararse para recibir las concesiones que terminan. Además, la propuesta de las microconcesiones debe conocerse y estructurarse mejor para entender sus implicaciones y cómo garantizará el cuidado de la infraestructura a largo plazo”.

También indicó que es fundamental tener una visión sistémica de los proyectos. “No podemos pensar únicamente en un puente, un túnel, sino en cómo funciona y se articula todo el sistema de transporte. No sirve tener una gran autopista si no conecta con un puerto. Los proyectos viales, portuarios y aeroportuarios deben pensarse como un sistema integrado para mejorar la competitividad y construir una infraestructura sostenible”, indicó Caro.

Menzel Amín, presidente de KMA Construcciones, se refirió a la necesidad de fortalecer las entidades del sector de la infraestructura. “Necesitamos recuperar la confianza en la institucionalidad. Los mensajes que envía el Gobierno son muy buenos y optimistas. Desde el sector de la infraestructura recomendamos dinamizar los proyectos y retomar muchos que ya estaban a puertas de salir y el gobierno anterior decidió abandonarlos”, explicó Amín.

⁠Álvaro Gutiérrez, socio director de la firma Almabro, especializada en asesorar grandes proyectos de infraestructura, dijo que “La competitividad depende de que los costos logísticos para quienes producen en Colombia sean competitivos frente al resto del mundo. Para eso necesitamos puertos que funcionen adecuadamente y vías que permitan sacar los productos rápidamente desde los centros de producción”.

Carlos Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, dio detalles sobre el trabajo que se ha desarrollado tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

“Desde que Grupo Argos decidió aportar a la reconstrucción, nos articulamos con los gobiernos departamentales y municipales, el Fondo Milagro y el ministro de Vivienda para agilizar las intervenciones en los territorios. En estos tres meses hemos visto una unión entre el sector público y el sector privado, con el propósito de avanzar en la reconstrucción”, explicó Gómez.