Las elecciones del 29 de noviembre en España, la intención de voto que favorece a la coalición de derecha entre Vox y el Partido Popular, la figura de Pedro Sánchez tras ocho años en el poder, la migración y la crisis de vivienda fueron el tema de este espisodio de Hora 20.

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Lo que dijeron los panelistas

José Luis Sastre, periodista y director del programa Hora 25 de la Cadena SER, indicó que España se juega la continuidad del gobierno socialdemócrata, que es uno de los pocos de Europa. “También se juega la posibilidad de que por primera vez un partido de ultraderecha como Vox pueda llegar al gobierno, si se suma a la gran fuerza demócrata y cristiana del Partido Popula”, explicó Sastre. Además, indicó que ese es precisamente el escenario más probable, según las encuestas.

De otro lado, señaló que el desgaste presidente Pedro Sánchez está estrechamente relacionado con el ejercicio mismo de gobernar y con los casos de corrupción dentro de su círculo más cercano. A esto se sumaron las crisis migratorias y de vivienda, que desataron un fuerte descontento social.

Valentina Martínez Ferro, analista política y exdiputada del Partido Popular, señaló que durante la campaña electoral el PSOE se ha concentrado en quedar como la primera fuerza política del país, aun si no consigue los votos necesarios para mantener a Pedro Sánchez en la Presidencia.

También indicó que se espera que un nuevo gobierno traiga mayor estabilidad política al país. Y sostuvo que Vox se ha consolidado como una fuerza política importante debido a asuntos como el control de la inmigración. Además, indicó que Vox ha logrado conquistar una buena porción de votos jóvenes.

Francesco Manetto, jefe de sección de España en EL PAÍS, consideró que el debate electoral en ese país ha estado dominado por la economía y el incremento en los precios de la vivienda, que detonó el descontento social. “Ese debate ha estado en la calle de manera transversal”, apuntó Manetto.

“Una de las razones que está en el origen del incremento de la intención de voto de Vox es el aumento drástico del costo de vida. Ellos han hecho hincapié en este malestar, han sabido aprovecharlo y todas las encuestas apuntan a que tendrán un resultado sin precedentes en España”, agregó Manetto.

Nicolás Llano, periodista, exeditor de Hora 20 y estudiante colombiano residente en España, reflexionó sobre el voto joven que ha ganado Vox y la reivindicación del franquismo entre esa población. “Hay un cansancio y un hastío por el gobierno del PSOE. Sienten que se desgastó, que dejó de darles las respuestas que necesitaban estas generaciones”, explicó Llano.

Adicionalmente, se refirió a las relaciones diplomáticas con Colombia. “El gobierno de Abelardo de la Espriella lleva tres meses y medio y todavía el embajador designado, Carlos Felipe Mejía, no recibe el beneplácito del gobierno español”, anotó Llano. En ese sentido, sostuvo que dependiendo de lo que ocurra el 29 de noviembre, las relaciones podrían cambiar.

La molestia de China por la visita de congresistas colombianos a Taiwán

Esta semana nueve congresistas colombianos de todas las orillas políticas hicieron una visita a Taiwán y causaron una controversia diplomática con China… La Embajada de China en Colombia se pronunció y consideró que este gesto era una interferencia con sus asuntos internos.

Poco después, el canciller Omar Bula se reunió con el embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, y manifestó su adhesión a la política de ‘Una Sola China’.

Lina Luna, docente de la Universidad Externado, internacionalista y sinóloga, sostuvo que desde la fundación de la República Popular China, el Kuomintang, el partido que gobernaba hasta la llegada del comunismo, se fue a la isla de Taiwán con la idea de regresar a tomar el continente.

“Al principio, con el apoyo de Estados Unidos, Taiwán representó al pueblo chino en la ONU. Pero en 1971 se estableció en un acuerdo que los representantes reales de China estaban en Pekín. Desde ese momento quedó resuelto el asunto, con la claridad de que Taiwán es una isla que hace parte de China, aunque esté autogobernada. Cuando un país se une a la políitica de una sola China está reconociendo que efectivamente el territorio de Taiwán es parte de China y que el gobierno legítimo de China está en Pekín”, explicó Luna.

En ese sentido, sostuvo que no se pueden tener relaciones con ambos estados.