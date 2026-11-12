En dónde está ubicado Cerro Machín y qué tan peligroso es: ¿Podría hacer erupción el volcán?

Colombia es un país que, en la región, es muy conocido por su rica variedad en flora y fauna, desde animales de todo tipo, hasta ecosistemas de todas las clases.

De hecho, parte de esos biomas que son tan característicos del país son las cadenas volcánicas que lo constituyen.

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En el país, precisamente, hay cerca de 50 estructuras volcánicas y 25 que se encuentran activas, siendo monitoreadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Dentro de estas mismas, puntualmente, hay cinco que resaltan:

Volcán Azufral

Volcán Nevado del Ruiz

Volcán Doña Juana

Volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos

Y uno que, recientemente, ha dado de qué hablar por la actualización de su mapa de amenaza: el volcán Cerro Machín.

¿Cuándo fue la última erupción del volcán Cerro Machín?

El volcán Cerro Machín data su formación de hace miles de años. Según detalla el SGC, esta estructura restringe su actividad “al Holoceno. Su edificio está fundado directamente sobre basamento muy antiguo y allí no hay registro geológico de actividad volcánica neógena previa”.

Cabe recordar que el Holoceno comenzó en el planeta hace 11.700 años.

Ahora, el Cerro Machín sí ha tenido registro de erupciones; sin embargo, la última data de hace 800 años. “Desde entonces, la vegetación ha crecido sobre él”.

¿Podría volver a hacer erupción y qué tan peligroso es? Actualización del mapa de amenaza

Lo primero que hay que dejar en claro es que, según información del SGC, Cerro Machín es uno de los volcanes más explosivos del país. “En caso de erupción se pueden ver afectadas, entre otras, las poblaciones de los departamentos de Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, vías estratégicas y zonas agrícolas de alta importancia”, apuntaron.

Por este motivo, el mismo Servicio Geológico actualizó el mapa de amenaza de este volcán.

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Allí resaltaron que esta actualización se hizo teniendo en cuenta la ubicación del volcán, pues en caso de una hipotética erupción, habría grandes afectaciones ya que esta estructura es, entre otras cosas, una de las más peligrosas en su clase en Colombia.

“El volcán Cerro Machín se ubica en una zona densamente poblada y estratégica para el país, con amplias áreas agrícolas y una importante infraestructura vial. Esta condición hace que tanto la población como sus actividades económicas queden expuestas ante los efectos potenciales de una erupción”, resaltaron.

Sin embargo, el SGC descartó una inminente erupción en la actualidad ni que su actividad haya variado. “Este mapa es el conocimiento de la amenaza volcánica a largo plazo, pero no significa que la actividad del Cerro Machín haya aumentado ni que una erupción de este sea inminente ”.

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Vea la segunda versión del mapa de amenaza del volcán Cerro Machín que publicó el SGC

Segunda versión del mapa de amenaza del volcán Cerro Machín. Foto: crédito al Servicio Geológico Colombiano. Ampliar Segunda versión del mapa de amenaza del volcán Cerro Machín. Foto: crédito al Servicio Geológico Colombiano. Cerrar

¿En dónde está ubicado el volcán Cerro Machín? Lugar exacto en Colombia

Ahora, este volcán se encuentra ubicado en la cordillera Central de Colombia, específicamente en el departamento del Tolima, en jurisdicción del corregimiento de Toche, municipio de la ciudad Ibagué.

Su localización exacta, según el SGC, está en las coordenadas 4° 29′ N y 75° 22′ W

Peculiaridades del volcán Cerro Machín

Finalmente, según resalta el Servicio Geológico del país, este volcán es considerado como uno de los volcanes “más verdes” de Colombia debido a que está cubierto de vegetación, a comparación de otros en donde, directamente, no la hay, o están cubiertos de nieve.

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Adicionalmente, es un volcán de fácil acceso humano en donde, de hecho, se desarrolla actividad agropecuaria.

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